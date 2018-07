Die „prokommunistische“ Fuldaer Volkszeitung, so berichtete die ZEIT in ihrer letzten Ausgabe, habe unlängst einen Brief des heutigen Bundesministers Oberländer an die NSDAP-Reichsleitung veröffentlicht. Wir bedauern sehr, daß uns bei der Wiedergabe des Zeitungstitels ein arger Fehler unterlaufen ist. Selbstverständlich ist die Fuldaer Volkszeitung kein prokommunistisches Blatt. Und die Zeitung, die das Faksimile des Oberländer-Briefes abdruckte und die in der Tat prokommunistisch ist (und im SED-Zentralorgan Neues Deutschland regelmäßig als „repräsentative“ westdeutsche Pressestimme zitiert wird), ist die Deutsche Volks-Zeitung in Fulda. Die Kollegen von der Fuldaer Volkszeitung bitten wir um Entschuldigung.

DIE ZEIT