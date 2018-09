Inhalt Seite 1 — Herr Tumba sagt: "Wir werden endlich aufsteigen!" Seite 2 Auf einer Seite lesen

die Weißen bleiben

Von Josef Müller-Marein

Sagt man, daß die Schwarzen "wie die Kinder" seien, so ist das nicht bös’ gemeint, aber sie hören’s nicht -gern. Meint unsereiner, ihr Gemüt sei "kindlich", so wittern sie argwöhnisch ein Wort, das "kindisch" heißt. Und sie schauen den weißen Gast aus ihren dunklen Augen plötzlich ganz traurig an. Dabei haben sie gerade zuvor doch noch herzlich gelächelt und gelacht beim gemeinsamen Tratsch, den wir am Eingang der Eingeborenenstadt von Elisabethville hatten.

"Jambo bwana", so hatte ich einen älteren Mohren begrüßt, der hinzugetreten war. "Jambo bwana", hatte er erwidert. Diese beiden Worte machten meinen ganzen Sprachschatz’ in Kisuaheli aus. Brüllendes Gelächter rundum. Nanu, sollte ich dieses meines geistigen Besitzes, den ich schon in Europa erworben hatte, hier im Kongoland nicht mehr sicher sein dürfen? "Was heißt", so fragte ich einen dunklen Halbstarken, "Jambo bwana auf Französisch?" – "Bon jour, monsieur." – Na, also!

Aber sogar eine junge Frau, die einen geflochtenen Korb voll Maniok-Wurzeln auf dem Kopf trägt, verliert ihre weibliche Schüchternheit und wagt sich näher, um dem weißen Mann ins Gesicht zu lachen, der "Jambo bwana" sagen kann. Sollte etwa meine Aussprache, wenn ich Kisuaheli spreche, nicht völlig landesüblich sein? "Ihr seid wirklich wie die Kinder", sagte ich.

Das Lachen verstummt. Betretenes Schweigen. Die Frau mit dem Maniokkorb auf dem Kopf schreitet hoheitsvoll davon, und sogar das Baby, das sie, eingewickelt in ein buntes Tuch, auf ihrem schmalen Rücken trägt, scheint mürrisch und verstimmt zu sein. Der ältere Herr, mein "Jambo bwana"-Bruder, kratzt sich verlegen mit dem rechten nackten Fuß die linke Wade. Doch während ich fühle, wie auch auf meinem Gesicht das Lächeln langsam dahinstirbt, leuchtet es auf den Mienen der Umstehenden plötzlich wieder auf: Ein betagter Mohrenmann, der in diesem Moment die leicht abschüssige Straße mit Bravour herabradelte, ist vor einem bellenden Hündchen erschrocken, das mit seinem kurzen Körper auf viel zu langen Beinen freilich auch als ein erschröckliches Wesen in Erscheinung trat, und – pardauz! – in den aufwallenden Staub gefallen. Er bleibt sogar eine Weile liegen, der arme Mann, so daß ich näherstürze. Rundum Gelächter. Ich denke: "Nimmst du den alten Herrn beim Arm, um ihm auf die Beine zu helfen, so wird die ganze Straße sich totlachen." Ich greife den alten Herrn am Arm. Wir trollen uns beide: er per Rad, ich zu Fuß. Unwahrscheinlich, daß in dieser Straße noch jemand lebt...

Rätselhaftes Rad