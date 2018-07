Für die Wintertouristen in der Schweiz sind zur Orientierung über die Beschaffenheit der Straßen zwei neue Schilder gebräuchlich geworden. Auf dem einen sind Schneeketten zu sehen: „Achtung, nur mit Schneeketten zu befahren“, das andere Schild zeigt Schneeketten und ein M+S-Profil; hier sind die Straßen so beschaffen, daß man ohne Schneeketten auskommen kann, wenn man ein Auto mit Spezialwinterreifen hat.

Geliftetes Walsertal. Mit der Anlage von drei neuen Liften – zwei Schlepplifte für das Ski-Übungsgelände oberhalb von Mittelberg-Bödmen und einer von Riezlern auf den Keßlerhang an der Talstation der Kanzelwandbahn – erhöht sich die Zahl der Schleppanlagen im Kleinen Walsertal auf neun. Dabei sind ein kombinierter Sessel-Schlepplift, ein Sessellift und die Seilschwebebahn nicht mitgerechnet.

„Hotel zum Eisernen Vorhang“. Die österreichischungarische Grenze hat sich zu einer Fremdenattraktion entwickelt, die die Zonengrenze mit ihren Fernrohren, durch die man ins andere Deutschland blickt, weit übertrifft. Der fast vergessene Weinort Mörbisch im Burgenland erlebte durch seine unmittelbare Lage am Eisernen Vorhang einen ungeahnten Touristenstrom, nicht nur aus Europa, sondern sogar aus Übersee. Nachdem auch der Neusiedler See mit Stacheldrahtnetzen versehen und wahrscheinlich auch vermint wurde, kommen noch mehr Sensationshungrige in das „Hotel zum Eisernen Vorhang“ in Mörbisch, um unter den Klängen einer Zigeunerkapelle den zwei Meter hohen und fünf Meter breiten Drahtverhau von der Terrasse aus zu betrachten.

Der Geisterzug vor Mitternacht in Gstaad gehört in diesem Jahr wieder zu den Attraktionen, die sich die Skilehrer für ihr Publikum ausgedacht haben. Alle 14 Tage bis zum Ende der Saison finden diese Fondue-Partys statt. Nach dem fröhlichen Essen fahren die 150 bis 200 Personen mit Fackeln in den Händen vom Wasserngrat zu Tal.

Fichtelgebirge: An einem Hang des 1214 Meter hohen Fichtelberges in der Sowjetzone erlitt ein Wintersportler einen ungewöhnlichen Unfall. Bei einem Gewitter würde er zu Boden geworfen. Die außerordentlich starke Luftelektrizität hatte sich an den Metallskiern, die er auf dem Rücken trug, entladen. Der verblüffte Sportler kam mit dem Schrecken davon.