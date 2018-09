In seinem Jahresbericht schreibt der Vorstand der größten Kupfergesellschaft Rhodesiens, Sir Ronald Prain von der „Rhodesian Selection Trust“, daß man den schwarzen Arbeitern neben einem höheren Lebensstandard auch politischen Einfluß und vor allem einen gewissen Sozialstatus zubilligen müsse. Die Kupfergesellschaften Rhodesiens sind immer für die Föderation und für die Partnerschaft der beiden Rassen gewesen.

Da die Kupfergesellschaften in der Föderation großen Einfluß ausüben, können sie die Regierung in Salisbury unter Druck setzen. Im Jahre 1956 brachte der Kupferexport der Föderation 114,6 Mill. Pfund ein, was 64 Prozent des Gesamtexportes der Föderation entspricht. Im selben Jahr haben die Kupfergesellschaften 30,5 Mill. Pfund Steuern bezahlt (37 v. H. des gesamten Steueraufkommens). Außerdem haben diese Unternehmungen der Regierung ein Darlehen von 25 Mill. Pfund für den Aufbau des Karibadammes gewährt. Der Reingewinn der Kupfergesellschaften beträgt rund 9 Mill. Pfund jährlich; und es spielt für die Wirtschaft der Föderation eine sehr wichtige Rolle, wie diese investiert werden.

In Nordrhodesien – wo sich die wichtigsten Kupferminen befinden – haben die Eingeborenen in den letzten Jahren große Fortschritte verzeichnen können. Der erste Schwarze wurde schon im Jahre 1948 ins nordrhodesische Abgeordnetenhaus entsandt; in Nyassaland fiel dieses Ereignis in das Jahr 1955 – während Südrhodesien noch keine schwarzen Abgeordneten hat.

Die Kupfergesellschaften streben das Ziel an, daß eines Tages Schwarze und Weiße in denselben Stellungen gleichberechtigt nebeneinander arbeiten. Sir Ronald Prain erklärt, daß eine echte und vollständige Partnerschaft in Sicht sei. B. J. M.