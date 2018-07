Inhalt Seite 1 — „Reiseleiter” steht noch nicht im Lexikon Seite 2 Auf einer Seite lesen

Durch das Hin- und Hertransportieren größerer Menschenmengen ist eine neue Industrie entstanden, die Millionenbeträge umsetzte: der Tourismus, der den reisenden Menschen dient und an ihnen verdient. Schon heute haben Reiseunternehmer es gut. Sie werden es bald noch besser haben. Bisher nämlich haben sich in der Bundesrepublik von jeweils 100 Bewohnern nur 18 eine Urlaubsreise gegönnt, während jeder dritte Amerikaner eine Ferienreise macht. Die Reisewelle wird weiter ansteigen.

Die beiden Leiter des Unternehmens Scharnow-Reisen GmbH, Wilhelm Scharnow und Walter Kahn, gaben in diesen Tagen ihren Umsatz des letzten Jahres mit 55 Millionen Mark an, und sie erzählten, daß sie beide im Jahre 1945 nicht mehr besaßen, als in einen Rucksack geht. Scharnow kommt aus dem Transportgewerbe, Walter Kahn ist Reisebürofachmann. Ihr Unternehmen gehört, wie Touropa und Dr. Tigges-Reisen, zu den größten in der Bundesrepublik; es hat 210 706 Reisenden im Jahre 1958 und 227 159 im Jahre 1959 zu Ferien verhelfen. 20 „Zielorte“ waren es am Anfang, die den Urlaubern zur Auswahl zur Verfügung standen; 365 Zielorte sind es im neuen Reiseprogramm, darunter Bergnester, die noch nie einen Fremden gesehen hatten, aber auch Kurorte, die durch den deutschen Touristenstrom überhaupt erst entstanden sind.

In Hannover steht das elegant eingerichtete „Haus der Reise“, Stahlbeton, Neonlicht, Säulen, Wandbilder. Der Name klingt so, als gehöre das Gebäude einem Verband – doch es ist die Kommandobrücke des verzweigten Unternehmens Scharnow-Reisen GmbH und beherbergt außerdem das Reiseunternehmen Hummel, mit dem es einige Jahre eng zusammenarbeitete. In diesem Haus fand kürzlich ein Treffen von 150 der etwa 300 Reiseleiter des Unternehmens statt.

Weil diese Manager nicht Heringe feilbieten, sondern Landschaften, Städte Und Dörfer als Sehenswürdigkeiten anbieten, und weil ihre Fracht keine Waren sind, sondern Menschen, deshalb hat mitten im schönsten Erfolg eine Art Selbstkontrolle eingesetzt. Die Unternehmer spüren Verantwortung. Einen großen Teil davon müssen sie ihren Reiseleitern aufbürden, die mit den Reisenden direkten Kontakt haben. Übrigens sind die Gespräche über die Verantwortung der Reiseunternehmer, die auf dem Treffen der Reiseleiter in Hannover geführt wurden, durch die Kirche angeregt worden. Es war eine der wenigen Gelegenheiten, wo wir freudig zur Kenntnis nehmen konnten, daß wir noch im christlichen Abendland leben.

Als vor einem Jahr die Evangelische Akademie in Tutzing ein Streitgespräch „Probleme des organisierten Reisens“ organisierte, nahm auch einer der Scharnow-Direktoren, Walter Kahn, daran teil. Gedankenvoll und angeregt fuhr er nach dieser Aussprache mit Pfarrern, Pädagogen, Ärzten nach Hause und lud bald darauf die Reiseleiter jener Gebiete, in der die Scharnow-Reisenden ihren Urlaub verleben, nach Hannover zu einer „Schulungstagung“ ein. In diesem Jahr nun fand ein Streitgespräch in der Evangelischen Akademie in Arnoldshain im Taunus statt, und wieder rief bald darauf das Schamow-Unternehmen seine Reiseleiter zu sich, um ihnen nach neu gewonnenen Erkenntnissen Richtlinien zu geben. Das zweite Treffen der Reiseleiter begann mit folgenden bemerkenswerten Worten Direktor Kahns: Nachdem nun das Wirtschaftsgerüst unseres Unternehmens aufgebaut ist und wir es so weit ausgebaut haben, daß ein risikoloseres Arbeiten möglich ist, sind jetzt Kräfte bei uns freigeworden. Wir wollen noch mehr als bisher für den Service tun. Wir fühlen uns verpflichtet, uns um die Menschen zu kümmern, die unsere Kunden sind und denen wir für ihren Urlaub Erholung und Erbauung versprechen.

So wurde denn auf dieser Tagung erstaunlicherweise außer von Geschäften von Moral und ethischen Werten gesprochen. Pfarrer, Pädagogen, Ärzte hielten Vorträge. Die Themen hießen „Die religiösen Probleme des Urlaubers“, „Die Bedeutung des Urlaubs für das Leib-Seele-Gefüge des Menschen“, „Die ethische Verantwortung des Reiseleiters“, „Sprache und Sprechen – praktische Winke“.

Die Reiseleiter, die da angesprochen wurden, üben einen Beruf aus, den es erst seit dem Entstehen des Massentourismus gibt. Er steht noch nicht einmal im Lexikon. Einer der Scharnow-Direktoren sagte mit schöner Offenheit: Wir alle sind noch Lehrlinge in unserem Gewerbe. Aber diese Reiseleiter haben es oft mit Anfängern unter den Reisenden zu tun, mit Menschen, die „unerfahren“ sind, weil sie die erste Reise ihres Lebens machen. Nach den nicht eben schmeichelhaften Feststellungen dieser Tagung sind es häufig „bindungslose Typen“, gewöhnt an einen technischen Lebensstil. Sie haben den Kontakt mit der Natur und dem Natürlichen verloren, sie tragen eine Maske, sie sind instinktlos, entwurzelt, ohne Fähigkeit zur Besinnung und Andacht. So ist der Reiseleiter ihnen „Amme, Kindermädchen, Hirte und Schäferhund in einer Person, der die Herde zusammenhält und Weidegründe für sie sucht“. Sofern er bisher die Sucht zum Rasen, den Amüsierrummel, die Verflachung der Lebensauffassung, die Entfesselung der Sitten unterstützt hat, wurde er jetzt zurückgepfiffen. Weil die Hotelneubauten an vielbesuchten Orten mit der Reiseflut nicht mitkommen, werden möglichst alle Zimmer doppelt belegt. Es fehlen stets Einzelzimmer. So wurde auch in Hannover das Thema diskutiert, das die Pfarrer beschäftigt und das auf keiner Reiseleitertagung fehlt: Die Leichtfertigkeit, mit der Reiseleiter und Hoteliers heutzutage Doppelzimmer an nicht verheiratete Paare vergeben. „Wir können uns nur auf den Boden der Gesetze stellen, die für Kuppelei empfindliche Strafen vorsehen“, ermahnte der Unternehmer.