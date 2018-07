Inhalt Seite 1 — Tiefste Tiefe erreicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zähneklappernd vor Kälte redeten am 23. Januar gegen ein Uhr mittags zwei junge Männer ihre Köpfe aus einem merkwürdigen Tauchboot in den Südseehimmel. Jacques Piccard und sein Begleiter, US-Marineleutnant Don Walsh, kehrten wohlbehalten aus der Rekord-Meerestiefe von 11521 Metern im Marianen-Graben zurück. Beide troffen vor Nässe. Das Kondenswasser in ihrer kruppstahlgepanzerten Tauchkugel hatte sich während der neunstündigen Fahrt an ihren Kleidern niedergeschlagen. Sie waren durchnäßt, als wären sie soeben von einem Gewitterregen überrascht worden.

Das erste, was Walsh tat, war, daß er einen Plastikbeutel aufnestelte und zum Zeichen des Erfolges die amerikanische Fahne hißte. Bald darauf veröffentlichte das Marineministerium folgenden Text: „Das heutige Tauchexperiment sollte zeigen, daß die Vereinigten Staaten jetzt in der Lage sind, bemannte Tauchkugeln bis in die tiefsten Meeresregionen hinabzuschicken. Die Serie der Tiefsee-Tauchversuche mit der ,Trieste‘ dient dazu, Aufschlüsse über den Einfall des Sonnenlichts, die Sicht unter Wasser, die Übertragung von Schallschwingungen und geologische Probleme zu gewinnen.“

Erst wenige Wochen zuvor hatte die „Trieste“ mit Piccard und Walsh in einer sechsstündigen Tauchfahrt die Rekordtiefe von 7200 Metern erreicht. Bei ihrem jüngsten Unternehmen stießen sie in die wahrscheinlich tiefste Stelle des Meeres vor. Während des Abtauchens sahen die Forscher durch die Panzerglasfenster Myriaden leuchtender Fische. Die Tiere näherten sich neugierig dem trüb-weißen Lichtfinger des Scheinwerfers und machten die Finsternis der Meerestiefe zu einem leuchtenden Nachthimmel. Sie schillerten in allen Regenbogenfarben, große und kleine, glitzernde und blasse Gespenster.

In der erreichten Tiefe von 11 521 Metern lastete ein Wasserdruck von 41 000 Tonnen auf der Tauchkugel – das entspricht dem Gewicht eines modernen Schlachtschiffes.

Als die „Trieste“ am Meeresboden aufsetzte, wirbelte vor Piccards Augen Staub auf. „Wir hielten uns etwa eine halbe Stunde am Grunde auf, wir sahen Lebewesen, die sich bewegter, und wir froren jämmerlich.“ Das Wasser in dieser Tiefe hat nur eine Temperatur von etwa 2 Grad Celsius. Es steht wahrscheinlich schon seit Jahrmillionen still in der nachtschwarzen Tiefe des Marianen-Grabens.

Piccards Tauchfahrzeug Bathyscaph (von bathos = Tiefe und scapha – Boot) besteht aus zwei Teilen, dem Schwimmkörper und der Tauchkugel, die gerade groß genug ist, um zwei Menschen mit ihren wissenschaftlichen Geräten aufzunehmen. Auf dem Dach des Schwimmkörpers ist eine Stabantenne für drahtlose Telephonie angebracht. Leuchtraketen können von den Insassen ausgelöst werden, um den Suchschiffen den Ort des Auftauchens anzuzeigen. Bei ihren Tauchfahrten sprechen die Forscher ihre Beobachtungen auf Magnetophonbänder, um keine Zeit mit schriftlichen Notizen zu verlieren.

Für seine Tauchversuche in der Südsee hat Piccard bei der Firma Krupp in Essen ein: Spezial-Tauchkugel mit einer Wandstärke von 12 Zentimetern und einem Durchmesser von rund zwei Metern herstellen lassen. Sie ist nach einem besonderen Verfahren aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl geschmiedet worden und besitzt zwei Panzerglas-Fenster mit Weitwinkel-Wirkung zur Beobachtung der Unterwasserwell.