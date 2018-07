„Der Januar ist wieder solch ein besonders ruhiger Monat, in dem man beim besten Willen keinen vernünftigen Seller-Teller aufstellen kann. Wenn doch Januar, Februar, Juni, August einmal ausfielen!“ Bewegte Klage eines der Buchhändler, mit deren freundlicher Unterstützung wir am Ende jedes Monats diesen Seller-Teller zusammenstellen. Allenthalben ein flauer Monat im Buchgeschäft, wie immer in diesen Wochen nach Weihnachten.

Die Nachfrage ist gesunken, die meistgefragten Titel aber sind die gleichen geblieben – so hat sich unser Seller-Teller gegenüber dem für Dezember kaum geändert; nur die Reihenfolge ist ein wenig anders geworden: „Lolita“ steht an vierter und stand an dritter Stelle; „Die Fastnachtsbeichte“ ist von der vierten auf die zweite Stelle hinaufgerückt; und „Billard um halbzehn“ dafür von der zweiten auf die dritte Stelle hinabgeklettert. Lampedusas „Leopard“ führt übrigens mit großem Abstand. Alles das wundert nicht, denn kein Buch mit Bestseller-Chancen kommt zu dieser Zeit des Jahres heraus.

Die Sortimenter überprüfen ihre Bestände, Verlagsvertreter bringen ihnen die neuen Bestellisten ins Haus, dieser oder jener neue Titel kommt ins Gespräch – von Woche zu Woche deutlicher kündigen sich die Frühjahrsbücher an. D. E. Z.