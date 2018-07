Die Diskussion um die deutsche Novelle will nicht aufhören. Im neunzehnten Jahrhundert waren es die Brüder Schlegel, Tieck, Paul Heyse, die sich darum bemühten, in neuerer Zeit sind es Paul Ernst, Johannes Klein, Hermann Pongs, Benno von Wiese oder der englische Germanist Bennett. Die Schwierigkeiten beginnen bereits mit der Definition. Gewiß ist nicht viel damit gesagt, eine Novelle sei eine „Erzählung mittlerer Länge“ – aber ist eine Definition, die mehrere Seiten umfaßt, noch eine Definition? Die jüngste Erörterung der Frage stammt von dem Sprachwissenschaftler

Fritz Lockemann: „Gestalt und Wandlungen der deutschen Novelle“; Max Hueber Verlag, München; 390 S., 13,80 DM.

Die Gattungsmerkmale der deutschen Novelle haben sich seit ihren Anfängen in Goethes „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ gewandelt. Welches aber ist ihr in allen Veränderungen erkennbar gebliebenes Gattungsgesetz, was macht eine Novelle zur Novelle? Lockemann antwortet: „Die novellistische Spannung, die Spannung zwischen Chaos und Ordnung, bestimmt die Gattungsstruktur der Novelle.“ Und diese Spannung wäre nicht nur Triebkraft, sondern auch Gegenstand der Gestaltung.

Ein solches aus der Geschichte abgeleitetes Strukturgesetz muß sich in jedem Individuum der Gattung bewahrheiten – es muß ein Schlüssel sein, der immer wieder paßt: bei Goethe, Kleist und den Romantikern, bei Grillparzer, der Droste und Gotthelf, bei Mörike und Stifter treten nach Lockemann Chaos und Kosmos als transzendente Mächte auf, bei Büchner, Otto Ludwig, Storm, Keller, auch bei C. F. Meyer, Heyse, Raabe und Marie von Ebner-Eschenbach als menschliche Seelenkräfte.

Die Überzeugungskraft dieser aperçuhaften Definition wird am stärksten durch ihren Totalitätsanspruch beeinträchtigt. Ist es wirklich eine „chaotische Unternehmung“, wenn Reinharts Gaul in Kellers „Sinngedicht“ den Garten des Mädchens zertrampelt, weil er den Weg nicht kennt? In Storms „Beim Vetter Christian“ kann von einer Chaos-Kosmos-Polarität wirklich nicht die Rede sein, nicht einmal von dem „Schatten der Vergänglichkeit“, den Lockemann sieht und der seiner Meinung nach das „heiter-idyllische Bild der bürgerlich-behäbigen Familie“ trübt.

Und vor allem: Ist eine Spannung zwischen Chaos und Kosmos (was der Begriff auch wert sein mag!) tatsächlich der Novelle vorbehalten?

R. v. G.