Seit Jahren lese ich mit viel Interesse und Gewinn Ihre „Gespräche am Bankschalter“ in den Spalten der Zeit. Jetzt aber möchte ich zum ersten Mal mich mit einer speziellen Frage direkt an Sie wenden:

Es geht um die Bayer-Bezugsrechte. Ich habe 6200 DM alte Aktien und habe sechs neue bezogen, unter Verkauf von zwei Bezugsrechten. Was aber wäre passiert, wenn ich mich zwecks Abrundung auf 7000 DM zum Bezug von 800 DM jungen Aktien bei Zukauf von 18 Bezugsrechten entschlossen hätte? Die Aufträge zum Kauf von Bezugsrechten wurden am 1. Notierungstag an den Börsen nur zu 60-70 v. H. zugeteilt. Es ist doch zumindest theoretisch denkbar, daß sich Angebot und Nachfrage auch an den weiteren Notierungstagen nicht hätten ausgleichen lassen. Was aber macht der Aktionär, der durch solche Repartierung statt 18 vielleicht nur 14 Bezugsrechte erhält? Er kann mit der krummen Summe doch nichts anfangen. Und nach den drei Tagen ist der Handel mit Bezugsrechten doch abgeschlossen und die alte Aktie notiert ex Bezugsrecht. Sind dann die überzähligen Bezugsrechfe einfach wertlos?

W. H., Frankfurt/Main

Antwort: Wir können Sie beruhigen. In einem solchen Falle verfallen die Bezugsrechte nicht. Die Banken sorgen für einen internen Ausgleich. Deshalb können Sie unterstellen, daß in Ihrem Beispiel Ihnen die Bank die notwendigen Bezugsrechte verschafft hätte. Natürlich ist es auch möglich, daß die Bank Ihnen Ihre überzähligen Bezugsrechte abkauft, weil Ihnen zu viele Bezugsrechte zum Bezug einer jungen Aktie fehlen. Ein Ausgleich ist aber bisher stets zustande gekommen.