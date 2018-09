Inhalt Seite 1 — Die Entschärfungs-Kommandos treten in Aktion Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sigmund Chabrowski

Bonn, im Februar

Allen wohl und niemand wehe tun – diesem Motto sind schon viele Gesetzesvorhaben zum Opfer gefallen. Zwei Möglichkeiten gibt es da: entweder läßt man den Gesetzentwurf, der einer wichtigen Gruppe wehe tun könnte, in verschiedenen Ausschüssen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag „schmoren“, oder aber er wird in den parlamentarischen Beratungen politisch „entschärft“. Das geschieht, indem der explosive Kern der betreffenden Vorlage entfernt wird. Was dann meist noch übrigbleibt, ist freilich kaum mehr der Rede wert.

Welches dieser beiden Schicksale der „Kleinen“ Umsatzsteuerreform, die jüngst von der sogenannten Hartmann-Kommission vorgeschlagen wurde, beschieden sein wird, darüber werden zur Zeit in Bonn noch Wetten abgeschlossen. Denn die dritte Möglichkeit, daß nämlich die angekündigte Umsatzsteuervorlage des Bundesfinanzministers ungeschoren das Bundesgesetzblatt erreichen wird, scheidet angesichts der Opposition, welche die Spitzenorganisationen der Wirtschaft bereits angemeldet haben, so gut wie ganz aus.

Vieles spricht nun dafür, daß man bei der Entschärfungsmethode Zuflucht suchen wird. Die Umsatzsteuerreform ganz fallenzulassen, verbietet sich dagegen, und zwar aus wahltaktischen Überlegungen. Ein altes Versprechen der Regierung muß nun so oder so eingelöst werden. Tut sie es nicht, liefert sie der parlamentarischen Opposition willkommene Wahlmunition.

Also entschärfen. Tatsächlich sind schon starke Kräfte am Werk, die Umsatzsteuervorlage des Bundesfinanzministers, die freilich noch nicht einmal das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat und erst in groben Umrissen erkennbar ist, „populärer“ zu machen. Dabei besteht die große Gefahr, daß die beabsichtigte „Konzeption“ der Kleinen Umsatzsteuerreform schlicht und einfach zu Tode geritten wird. Die Konzeption besteht darin, die Umsatzsteuer in der Weise wettbewerbsneutraler zu machen, daß den Kleinen auf Kosten der Groden Entlastungen gewährt werden. Gedacht ist an eine generelle Ermäßigung des Steuersatzes für Großhandelsumsätze, um der Gefahr entgegenzuwirken, daß eine Konzentration durch Ausschaltung der Großhandelsstufe eintritt. Außerdem soll der Freibetrag bei Kleinumsätzen und bei Umsätzen der freien Berufe erhöht werden. – Diese und einige andere Vergünstigungen zugunsten des Mittelstandes würden rund 300 Millionen DM „kosten“. Die Großen der Wirtschaft sollen sie bezahlen, indem der Steuersatz von bisher vier Prozent bei Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als zehn Millionen DM einheitlich um 0,2 v. H. erhöht wird. Begründung: die Großunternehmen hätten in vielen Fällen durch Konzentration oder durch andere Umstände einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den kleineren Unternehmen, so daß die vorgesehene Steuererhöhung durchaus gerechtfertigt sei. Außerdem soll zur Deckung des Steuerausfalls ein kompliziertes System von sogenannten Zusatzsteuern eingeführt werden, die bei Verbindung von Herstellung und Handel erhoben werden und eine erhöhte Wettbewerbsneutralität des derzeitigen Umsatzsteuersystems garantieren sollen. Über verfassungsmäßige Bedenken will man sich hinwegsetzen. Schließlich soll an dem bisherigen Mineralölverarbeitungs-Privileg und an der umsatzsteuerlichen Begünstigung der Organschaft gerüttelt werden.

Das sind ohne Zweifel unpopuläre Maßnahmen, die denn auch schon schärfsten Protest ausgelöst haben. Der Bund der Steuerzahler warnte nachdrücklich davor, die als gesetzwidrig erkannten Zusatzsteuern rückwirkend zu legalisieren. Das stünde „in unvereinbarem Gegensatz zu den Grundsätzen des Rechtsstaates“. Daß die Großindustrie mit ihrer Ablehnung der geplanten Zusatzsteuern nicht lange auf sich warten ließ, durfte ebenfalls nicht überraschen. Sie prophezeit einen Kampf aller gegen alle, wenn die mit Hilfe dieser Zusatzsteuern angestrebte Phasenpauschalierung tatsächlich Wirklichkeit werden sollte. Vor allem wehrt sie sich dagegen, innerbetriebliche Vorgänge bei mehrstufigen Betrieben dem Zugriff des Fiskus preiszugeben. Daß schließlich die Einschränkung der Organschaftsbegünstigung auf scharfen Widerspruch stieß, sei am Rande vermerkt.