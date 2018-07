Die Siemens-Gruppe steht vor einer neuen Investitionsphase, erzwungen offenbar durch eine ungewöhnliche Zunahme der Aufträge, die im laufenden Geschäftsjahr wahrscheinlich zu einer Umsatzsteigerung um etwa 10 Prozent führen werden. Wenn man bedenkt, daß der Gesamtumsatz des Hauses Siemens in 1958/59 (30. 9.) bereits 3,158 Mrd. DM (im Vorjahr 2,937 Mrd.) betragen hat, kann man ermessen, welche zusätzlichen Leistungen das für die Gruppe erfordern wird. Es deutet sehr vieles darauf hin, daß die Verwaltung von dem neuen Boom, der um die Jahresmitte 1959 eingesetzt hat, zu einem großen Teil überrascht worden ist. Sicherlich hat er zu schwerwiegenden Konsequenzen geführt, die im .vorliegenden Abschluß bereits sichtbar werden.

Wer die Bilanzpositionen im einzelnen untersucht, kommt schwerlich an der Feststellung vorbei, daß Siemens im Hinblick auf seine Finanzierungsaufgaben versucht hat, sich ein hohes Maß an Liquidität zu erhalten. Das setzte eine im Vergleich zum geschäftlichen Erfolg bescheidene Dividendenausschüttung voraus, gleichzeitig wird die Tendenz sichtbar, auch möglichst hohe Beträge vor dem Zugriff des Finanzamts zu retten. Die vorgeschlagene Dividende von 14 v. H. sagt also nichts über die tatsächliche Ertragskraft aus. Ein besseres Bild erhält man, wenn man sich die um 3,5 v. H. auf 169,4 Mill. erhöhten Abschreibungen, die um 40 v. H. auf 370,3 Mill. heraufgesetzten Pensionsrückstellungen, die Rücklagen von 376 (+ 13 v. H.) und die Rückstellungen von 57,6 (+ 14 v. H.) ansieht.

Niemand kann bezweifeln, daß eine derart ungewöhnliche Dotierung der Pensionsrückstellungen hätte zugunsten der Dividende gekürzt werden können; aber das hätte einen Liquiditätsverlust zur Folge gehabt, der offenbar unter allen Umständen vermieden werden sollte. Den Aktionären hat man als Ersatz ein Bezugsrecht angeboten, über das wir in der vorangegangenen Ausgabe (siehe „Gespräche am Bankschalter“) ausführlich berichtet haben. Daß es zu günstigen Bedingungen gewährt wird, zeigt allein schon der Umstand, daß die jungen Aktien (9 : 1 zu 100 v. H.) bereits am 1. Oktober 1959 verzinst werden. Sie enthalten, wenn sie bezogen werden müssen, also schon eine Dividende von 6 v. H., wenn man voraussetzt, daß Siemens & Halske auch für das laufende Geschäftsjahr am bisherigen Dividendensatz von 14 v. H. festhalten wird. (Weniger wird es keinesfalls geben!). Die Aktionäre haben deshalb keinen Grund zur Unzufriedenheit.

Mit der Kapitalerhöhung zu pari hat Siemens gleichzeitig die Frage nach etwaigen* Berichtigungsaktien beantwortet. Dr. Lohse, Vorstandsmitglied von Siemens & Halske und Siemens-Schuckertwerke AG, hat in München erklärt, daß die Pari-Lösung als eine Art Wiedergutmachung für den Kapitalschnitt 10:6 angesehen werden könne, den die Altaktionäre bei der Währungsumstellung hinnehmen mußten. Das ist auch ein Grund dafür gewesen, daß bei Siemens bislang alle drei Kapitalerhöhungen (1955, 1956 und 1960) zu Ausgabekursen von 100 v. H. durchgeführt worden sind (bzw. werden sollen). Die Pari-Kurse seien eine elegante Lösung der Gratisaktienfrage gewesen, sagte Dr. Lohse.

Das Investitionsprogramm wird im laufenden Jahr wahrscheinlich eine Summe von 265 Millionen erfordern. Die Abschreibungen werden noch zunehmen, also über 170 Mill. DM betragen. Wenn man die Mittel aus der Kapitalerhöhung dazu rechnet (50 Mill. DM), dann bleibt nur noch eine kleine Finanzierungslücke, die sich jedoch – wie die Ertragskraft des Unternehmens zeigt – wohl ohne Schwierigkeiten schließen läßt. Auch dann, wenn jetzt die 7 1/2 prozentige Anleihe zur Hälfte getilgt werden soll.

Die Investitionen in der konsolidierten Bilanz per 30. September 1959 werden mit 196,6 (174,2) Mill. DM ausgewiesen. Ihnen stehen die durch die steuerlichen Erleichterungen für Neuinvestitionen in Berlin (können zu 75 v. H. sofort abgeschrieben werden!) gestiegenen Abschreibungen gegenüber. Einschließlich des Abbaues der Bank- und Darlehensschulden um weitere 63 Mill. DM auf 312,8 (375,9) Mill. DM wurden die Finanzschulden in den letzten drei Jahren um über 200 Mill. DM verringert. Damit ging gleichzeitig eine ansehenliche Stärkung der Eigenmittel einher. Der Geschäftsbericht weist deshalb nach den stürmischen Wiederaufbaujahren, die größte Anforderungen an die Finanzkraft des Hauses stellten, nach drei Jahren ruhigeren Geschäftsgangs auf eine Entspannung der Finanzlage hin.

Siemens & Halske AG, Berlin und München