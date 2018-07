Die Beamten des Bundesernährungsministeriums haben ihre alte Liebe zum gestempelten deutschen Marken-Ei noch immer nicht begraben. In dem Referentenentwurf für ein Bundes-Geflügelwirtschaftsgesetz, das zur Zeit den Ernährungsexperten des Bundestages und der Länder zur Begutachtung vorliegt, haben sie unter anderem die Wiedereinführung der Kennzeichnungspflicht für deutsche Eier vorgesehen. Danach dürfen künftig ungestempelte Eier von den Hühnerhaltern nur noch unmittelbar an Letztverbraucher abgegeben werden. Aber wer ist Letztverbraucher? Im Grunde doch jeder – auch der Gewerbetreibende. Strafbar machen sich Hühnerhalter ebenso wie Sammler und Händler, wenn sie ungestempelte Eier zum Wiederverkauf auch nur anbieten. Wie ist das wohl gedacht? Wer kann denn schon kontrollieren, ob das Ei zum Verbrauch oder Wiederverkauf angeboten wurde?

Doch dieser Problematik nicht genug: Alle Eier sollen nach bestimmten Handelsklassen als „Deutsche Markeneier“, „Deutsche Standardeier“ oder „Aussortierte Eier“ klassifiziert und gestempelt werden. Darüber hinaus sind noch „fakultative“ Stempel vorgesehen. Wenn alle diese Stempelmöglichkeiten ausgenutzt werden, so wird das deutsche Ei künftig vier verschiedene Aufdrucke in schwarzer und roter Farbe tragen.

„Deutsche Markeneier“ müssen spätestens drei Tage, nachdem sie ohne Stempel und Datumsangabe gelegt worden sind, verpackt und mit Datumsbanderolen versehen werden. Sind sie nach weiteren vier Tagen noch nicht verkauft, so muß die Verpackung wieder entfernt werden. Anders dagegen bei dem ebenfalls gestempelten, aber unverpackten „Deutschen Standardei“. Hier muß der jeweilige Besitzer auf dem Wege zum Verbraucher immer dann, wenn die Luftkammer in einem Ei höher als 9 mm geworden ist, den Stempel „aussortiert“ aufdrucken. Selbstverständlich sollen genau wie in der alten Verordnung von 1952, die bereits den Stempelzwang vorsah, aber dann in der Praxis kläglich scheiterte, etwaige Vergehen gegen diese Stempelvorschriften mit recht beachtlichen Strafen geahndet werden.

Doch wie soll die Einhaltung dieser Vorschriften überhaupt kontrolliert werden? Darüber schweigt sich der Entwurf aus. Und wie soll allein die Stempelung eine Qualitätsverbesserung der Eier sicherstellen? Denn schon beim bisherigen System der Erfassung durch Sammelstellen ist ein gestempeltes deutsches Ei im Durchschnitt drei Wochen alt, bis es dem Verbraucher angeboten werden kann. Der normale Absatzweg der ungestempelten Eier erstreckt sich dagegen nur über längstens acht Tage.

Nun, der eigentliche Grund für die Wiedereinführung der Kennzeichnungspflicht besteht wohl in dem Wunsch des Bundes, die Zahlung der Eierprämie besser kontrollieren zu können. Das läßt sich doch aber sicherlich auf anderen Wegen besser und vor allem unkomplizierter erreichen. Auch für die auf Kosten der Hühnerhalter geplante Zwangsumlage zur Bildung eines Propagandafonds in Höhe von etwa fünf Mill. DM für Verbraucherwerbung und -beratung besteht keine ersichtliche Notwendigkeit. Die deutsche Eiererzeugung von gegenwärtig sechs Milliarden Stück hat zur inländischen Versorgung noch nie ausgereicht – und wird auch nie ausreichen, woran eine verstärkte Werbung nichts ändern wird. Bleibt nur zu hoffen, daß sich Bundesrat und Bundestag diesem Gesetzesunsinn widersetzen werden. Sl.