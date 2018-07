Bedenkliche Ansätze bei den Ärzten

Von Theodor Eschenburg

Darf die Kassenärztliche Vereinigung ihren Mitgliedern im Parlament die Kosten für einen Vertreter bezahlen? Die Frage ist akut, seit letzte Woche bekanntgeworden ist, daß die Ärzte das seit Jahren tun. Sie wirft das Problem des ständischen Gehaltes für Abgeordnete auf, das Professor Eschenburg im folgenden untersucht

Alle Ärzte, die eine Kassenpraxis ausüben, sind nach der Reichsversicherungsordnung gesetzlich verpflichtet, der Kassenärztlichen Vereinigung ihres Landes anzugehören. Diese ist also eine Zwangsvereinigung, die Pflichtbeiträge erhebt. Die Dachorganisation ist die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Aufgaben dieser Vereinigung sind gleichfalls durch die Reichsversicherungsordnung festgelegt. Eine Erweiterung ihres Aufgabenbereiches kann im Wege der Satzungsänderung durch die Vertreterversammlung beschlossen werden, bedarf aber der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde – in den Ländern meist des Arbeits- oder Sozialministeriums, im Bund des Bundesversicherungsamtes.

Zu den Aufgaben der Bundesvereinigung mag wohl auch gehören, die Gesamtinteressen ihrer Mitglieder bei Vorbereitung und Beratung aller Bundesgesetze zu vertreten, die die Belange der Kassenärzte als solche betreffen. Die Frage ist aber, ob sie aus ihren Mitteln, also aus den Zwangsbeiträgen ihrer Mitglieder, die Vertreter jener Kassenärzte besolden darf, die Mitglieder des Bundestages sind. Das hat sie seit meheren Jahren getan. Aus der Reichsversicherungsordnung und aus den Satzungen kann kaum die Berechtigung für derartige Aufwendungen abgeleitet werden. Die Aufsichtsbehörde soll diese Aufwendungen geduldet haben. Bei einer Frage von so grundsätzlicher Bedeutung hätte die Kassenärztliche Bundesvereinigung allerdings die Erlaubnis des Bundesversicherungsamtes ausdrücklich einholen müssen. Das scheint nicht geschehen zu sein. Es ist möglich, daß dem Bundesversicherungsamt bei der Prüfung der Kassenärztlichen Vereinigung dieser Posten für Abgeordnete nicht aufgefallen ist, also die Duldung auf Unkenntnis beruht. Die öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit berufsständischen Aufgaben sind gegenüber staatlichen Prüfungen und Beanstandungen sehr empfindlich. Sie sehen leicht die Heiligkeit der Selbstverwaltung angetastet.

Der vorliegende Fall illustriert freilich die Notwendigkeit einer strengen und sorgfältigen Prüfung von Staats wegen.

Wenn aber die Zulassung dieser Ausgaben bewußt und absichtlich durch die Aufsichtsbehörde erfolgt sein sollte, dann hätte bei einer solchen präjudiziellen Entscheidung eine Rückfrage beim Arbeitsministerium nahegelegen – und wiederum wohl dessen Verständigung mit allen Ministerien, die die gleichen Funktionen gegenüber anderen Zwangsverbänden ausüben. Vielleicht ist das alles geschehen. Es könnte in einer Fragestunde des Bundestages unschwer aufgeklärt werden. Befremdlich wäre es auf jeden Fall, wenn durch eine Entscheidung der Aufsichtsbehörde im Einzelfall ein Präzedenzfall von so weittragender Bedeutung geschaffen wäre.