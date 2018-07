Inhalt Seite 1 — Hausse auf der Lehrlings-Börse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor acht Jahren kam Krauses Ältester aus der Schule. Eigentlich wäre er gerne Maschinenschlosser geworden. Seine Zeugnisse berechtigten zu Hoffnungen auf eine entsprechende Lehrstelle. Vater Krause setzte alle Hebel in Bewegung und ging regelrecht hausieren, um einen Ausbildungsplatz für seinen ältesten Sohn zu bekommen – vergebens. Als die Familie längst die Hoffnung aufgegeben hatte, bot sich dann endlich doch eine Chance für eine Ausbildung – allerdings in einem ganz anderen Beruf. Beim Bäcker um die Ecke, so hörte Herr Krause, sei noch eine Lehrstelle frei. Herr Krause griff schnell zu, denn viele wollten sie haben. Der Sohn begrub seine Maschinenschlosser-Träume. Das war 1952.

Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Krauses Jüngster – er verläßt kommende Ostern als Angehöriger des schwächsten Volksschulentlaßjahrgangs der Nachkriegszeit die Schule – profitiert kräftig von dieser Wendung. Für seinen Jüngsten braucht sich Herr Krause nicht mehr um eine Lehrstelle die Sohlen abzulaufen. Im Gegenteil. Bei den allwöchentlichen Vereinsabenden ist Krause als Vater eines angehenden Lehrlings der Umworbene, umworben vor allem von Handwerksmeistern wie Tischlern, Malern, Maurern, Bäckern, Fleischern, Klempner- und Installateur-Meistern und Einzelhandelskaufleuten. Die meisten erfreuen sich schon seit längerem nicht mehr der Gunst des Nachwuchses: bis zur Hälfte und mehr der in diesen Berufen gemeldeten Ausbildungsstellen fanden bereits in den letzten beiden Jahren nicht mehr das Interesse der Schulentlassenen.

Herr Krause wehrt alle Anfragen von Vertretern der genannten Berufe lächelnd ab. Sein Jüngster kann – nach bestandener Eignungsprüfung – werden, was seinem Ältesten versagt blieb: Maschinenschlosser. Er hat bereits eine Lehrstelle in einem Großbetrieb.

Sie, die Großbetriebe, sind die einzigen, die kaum etwas vom Lehrlingsmangel spürenViele von ihnen können sogar bei dem allgemeinen Run auf den Großbetrieb (kräftig forciert von den Eltern) noch recht wählerisch sein und sich auch aus dem schwachen Entlaßjahrgang 1960 die Begabten herausfischen. Geregelte Arbeitszeit, weitgehende Unabhängigkeit, soziale Einrichtungen und eine ordentliche Lehrlingsvergütung machen die Industrie und speziell den Prestige verleihenden Großbetrieb sehr anziehend. Kommt die Art des Betriebes auch noch dem immer stärker hervortretenden technischenInteresse der Jugendlichen entgegen, so übersteigt die Zahl der Lehrstellenbewerber bei den Großbetrieben meist bei weitem ihren Nachwuchsbedarf.

Zahlreiche Betriebe – insbesondere jene mit niedrigem Lohnniveau, und vor allem das Handwerk – sind jedoch schon seit Jahren an das Gegenteil gewöhnt und froh, wenn sie im Wettlauf um den Nachwuchs nicht ganz leer ausgehen. Ihre schon bisher vorhandene Bereitschaft, auch Bewerber mit zweifelhafter Eignung einzustellen, hat sich in diesem Jahr noch erheblich verstärkt. Es ist nicht nur so, daß der jetzt zur Entlassung kommende Jahrgang der geburtenschwächste seit dem Kriege ist. Hinzu kommt noch, daß schon seit längerem – aber besonders seit den Jahren des wachsenden Wohlstandes – Volksschüler in zunehmendem Maße auf mittlere und höhere Schulen übergehen. Dadurch verschiebt sich der Schulabgang auf spätere Jahre, und die derzeitigen Schulentlassungszahlen sinken noch stärker ab.

Eine gewisse Vorstellung von dieser Entwicklung vermitteln folgende Zahlen: während 1950/51 rund 86 v. H. der Schulabgänger Volksschüler waren, waren es 1958/59 nur noch 72 v. H. Der prozentuale Anteil der Schulabgänger aus mittleren und höheren Schulen hat sich also in einem Zeitraum von acht Jahren mehr als verdoppelt.

Selbst wenn man mit den Schulabgängerzahlen gewisse Überraschungen erleben sollte, so würde sich das in keiner Weise auf jene Berufe auswirken, die schon in den letzten Jahren von den Schulentlassenen nicht mehr gefragt waren und deshalb schon lange unter Lehrlingsnot zu leiden haben. Zwar gibt es eine umfassende Übersicht über das Lehrstellenangebot für Ostern 1960 noch nicht. Jedoch schließt die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung aus den bisherigen Beobachtungen, daß die besonders beliebten Berufe und die wegen günstiger Arbeitsbedingungen anziehenden Betriebe ihren Nachwuchs voraussichtlich erhalten werden. Ein bemerkenswerter Teil der anderen Berufe und Betriebe wird aber wahrscheinlich auch 1960 seinen Nachwuchsbedarf nicht decken können.