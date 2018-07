Am außerordentlichen Haushaltsplan des Landes Baden Württemberg für 1960 findet sich in bemerkenswerter Posten von 10 Millionen lark. Das Kultusministerium hat ihn Anfang lezember folgendermaßen erläutert: "Die littel sind bestimmt für den Erwerb einer beeutenden ausländischen Gemäldesammlung on dreißig Bildern, die nur geschlossen abgeben "wird. In der Sammlung befinden sich nter anderem Spitzentverke von Cezanne, auguin, Matisse, Modigliani, Picasso, Renoir, ouault. Einheimische Geldgeber haben sich beut erklärt, den Kaufpreis von zehn Millionen lark durch Gewährung von Darlehen vorzunanzieren, damit das Land diese einmalige Gegenheit wahrnehmen kann, um die bisher och sehr lückenhafte moderne Abteilung der emäldesammlung der Landeshauptstadt entscheidend zu verbessern. Das Darlehen ist in zehn gleichen Jahresraten aus dem Reingewinn des Zahlenlottos zu tilgen und zu verzinsen Vor einigen Tagen hat sich der Landtag entschieden. Für zehn Millionen Mark hat das Land eine einzigartige Sammlung moderner Gemälde aus dem Besitz des norwegischen Reeders Moltzau erworben.

Unter Experten gilt dieser aufsehenerrefende Kauf als der bedeutendste der letzten ünfzig Jahre. Man findet heutzutage weder eine solche geschlossene Sammlung von Spitzenwerken der klassischen Moderne auf der Straße noch die dafür erforderlichen zehn Millionen. Diese Schätze für Stuttgart zu sichern, hatte freilich den Leiter der Staatsgalerie in Stuttgart, Dr. Musper, und den zuständigen Referenten im Kultusministerium, Ministerialrat Donndörf, in einen Nervenkrieg verwickelt. Daß die Bilder spätestens im März in die Neckarstraße in Stuttgart gebracht werden können, ist die Frucht einer Art Geheimdiplomatie und eines über seinen lokalgeschichtlichen. Schatten springenden Landtags.

Dr. Musper hatte bei einem Besuch in London den Wunsch geäußert, gelegentlich Werke für die nach dem Krieg in mühsamer Aufbauarbeit wiederhergerichtete Staatsgalerie zu erwerben. Wenig später machte ihm die Ende der dreißiger Jahre gegründete "Marlborough Fine Am Ltd ein Angebot, das nach Auskunft des Mitinhabers Fischer, eines gebürtigen Österreichers, der Stuttgarter Staatsgalerie die Chance eröffne, eines der bedeutendsten Museen in Mitteleuropa zu werden. Erst als der Antrag auf Zustimmung zu dem Kauf im Stuttgarter Landtag eingebracht wurde, verbreitete sich auf dem Kunstmarkt die Nachricht, daß es sich dabei um den Verkauf der Moltzauschen Sammlung handele, die unter anderem durch Vermittlung der Marlborough Gallery aufgebaut worden war. Es traf sich gut, daß in Stuttgart ohnehin über den Nachholbedarf der Staatsgalerie hätte beraten werden sollen. Am 24. Januar stimmte der Finanzausschuß zu, am 3. Februar fiel die Entscheidung im Plenum des Landtags. Diese für die schwäbischen Volksvertreter — wenn auch reiflich diskutierte und nicht ohne Mäkeln getroffene — außerordentlich mutige Entscheidung machte manches Versäumnis gut, das den württembergischen Gemäldesammlungen den boshaften Namen "Galerie der verpaßten Gelegenheiten" eingetragen hatte.

Das klassische Beispiel dafür, das in diesen Wochen immer wieder beschworen wurde, ist die weltberühmte Sammlung der Gebrüder Boisseree, die von 1819 bis 1827 auf Staatskosten in Stuttgart ausgestellt war. Sie ist damals nach München gewandert, wo sie seither einen wichtigen Teil der alten Pinakothek bildet. Das Klima des schwäbischen Pietismus, das sich auf dem flachen Lande vereinzelt heute noch in der Ablehnung jeglicher Augenfreude zeigt, und die sprichwörtliche, manchmal kurzsichtige Sparsamkeit der Schwaben waren der bildenden Kunst nicht hold.

Ebensowenig wie der Verlust der Sammlung Boisseree allein die Staatsgalerie zu einem Aschenbrödeldasein verdammte, ist mit dem Ankauf der Sammlung Moltzau allein der künftige Rang Stuttgarts unter kunstfreundlichen Städten etwa wie Hamburg gewährleistet "Mit der Sammlung Moltzau ist es nicht getan", findet Dr. Musper freilich, der den Unterschied zu Köln und München darin sieht, daß diese Museen keinen Nachholbedarf wie Stuttgart haben. Hier stehen zudem jährlich nur knapp 1000 Mark für Neuerwerbungen zur Verfügung. Der Tempogewinn Stuttgarts wird aber vielleicht andere Städte nicht ruhen lassen und so auf die Urheber des zu erwartenden Wettstreits zurückwirken. Das künstlerische Gewissen der Stuttgarter Landespolitiker und Mäzene zu schärfen, erscheint nach dieser kunstpolitischen Tat notwendig; schon sind unter dem Einfluß von Sportlerkreisen, die mit scheelen Augen auf die zehn Millionen Mark Lottogeld blicken, Bestrebungen im Gange, den Verteilerschlüssel für Lotto- und Totomittel zugunsten des Sports — und zu Lasten kultureller Zwecke — zu ändern. Aber freilich: Sportler steigen eher auf die Barrikaden, wenn sie ein größeres Stadion brauchen; Kunstfreunde dagegen ziehen sich still und dankbar zu dem Erworbenen zurück, und leider vermag ihnen nicht jeder, der ihnen die Mittel für die Anschauung als Fundament der Erkenntnis bewilligt, in die Kontemplation zu folgen. Werner Sonntag