Die Dividendenerhöhung der Vereinsbank in Hamburg für das Geschäftsjahr 1959 um „nur“ 1 v. H. auf 16 v. H. ist nicht überall auf Zufriedenheit gestoßen. Wer sich die Bilanz ansieht, wird auch nicht daran zweifeln können, daß noch 1 v. H. mehr „drin“ gewesen wäre. Aber, so hat das Vorstandsmitglied Walther Matthies auf einer Pressekonferenz gesagt, man sei sich darüber einig geworden, daß das zur Zeit viel zitierte Maßhalten zum Schutz der Währung nicht an den Bankendividenden vorübergehen könne, zumal den Banken bei der Verteidigung der DM-Kaufkraft eine besondere Aufgabe zufalle. Natürlich kann man verschiedener Meinung darüber sein, ob sich das Maßhalten tatsächlich auch auf die Dividenden erstrecken muß, doch darf man der Vereinsbank-Verwaltung aus ihrer „bescheidenen“ Erhöhung nicht den Strick der Aktionärsfeindlichkeit drehen. Immerhin hat der Vereinsbank-Aktionär seit 1952 (damals wurden die Dividendenzahlungen wieder aufgenommen) bis einschließlich 1959 eine Dividendensumme von 92,5 v. H. erhalten, ein Betrag, der sich nicht nur absolut, sondern auch vergleichsweise sehen lassen kann. Dabei darf man eines nicht vergessen: Während des Krieges hat die Vereinsbank (1941) ihr Kapital um 2 Mill. Reichsmark aufgestockt, und zwar durch Ausgabe von Gratisaktien. Bei der Währungsumstellung wurde das Kapital unter Streichung dieser 2. Mill. Reichsmark umgestellt, so daß die Aktionäre praktisch ohne Schaden Krieg und Nachkriegszeit überstanden haben.

So gesehen, hat die Bank mit Erfolg versucht, den berechtigten Wünschen der Aktionäre nach hohen Ausschüttungen gerecht zu werden. Daß es daneben möglich war, seit der Währungsreform die Rücklagen (ohne Hilfe hoher Bezugskurse!) auf 18 Mill. DM zu bringen, also 2 Mill. mehr als das Grundkapital ausmacht, spricht für die Ertragskraft des Unternehmens, das daneben noch beträchtliche stille Reserven gebildet haben dürfte. Die hohen offenen Rücklagen, die zusammen mit dem Grundkapital 5,42 (5,65) v. H. der auf 627,6 (543,8) Mill. DM gestiegenen Bilanzsumme betragen, lassen den Verzicht auf eine Kapitalerhöhung verständlich erscheinen, denn auch nach dem in Vorbereitung befindlichen neuen Kreditwesengesetz dürfte keine Relation vorgeschrieben werden, die über 5 v. H. liegt.

Geht man von dem Steuerposten der Gewinn- und Verlustrechnung aus, dann dürfte der zu versteuernde Gewinn in 1959 um rund 12 v. H. über dem des Vorjahres gelegen haben. Das ist jedoch nur eine ungenaue Schätzung, weil die Zinsen aus den steuerfreien festverzinslichen Wertpapieren naturgemäß als Gewinn nicht sichtbar werden. Der auf 35,7 (30,6) Mill. DM ausgeweitete Posten „Festverzinsliche Wertpapiere“ dürfte indessen sehr stark mit „Steuerfreien“ ausgefüllt sein, die selbstverständlich, auch wenn sie zu Kursen über pari hereingenommen wurden, vom Ertrag her gesehen, recht interessant sind. Das dickere Polster bei den Festverzinslichen geht zum Teil auf eine gewisse Vorsorge zurück, die deshalb am Platze war, weil man sich von den tarifbesteuerten 6prozentigen Preusker-Pfandbriefen (mußten im Rahmen einer Sonderaktion mit Sperrfrist hereingenommen werden) in diesem Jahr trennen kann und wohl auch wird.

Auffällig in der Bilanz ist die Zunahme der langfristigen Ausleihungen auf 22,9 (15,1) Mill. DM, weniger wegen ihrer Höhe, sondern einfach deshalb, weil sich die Vereinsbank bislang bewußt vom langfristigen Geschäft fernhielt und in der kurzfristigen Finanzierung ihr Hauptaufgabengebiet sah. Daß sich daran im Grundsatz nichts gewandelt hat, zeigt der Gegenposten „Aufgenommene langfristige Darlehen“, die ebenfalls stark erhöht mit 17,7 (8,5) Mill. erscheinen. Die langfristig gewährten Kredite wurden also weitgehend „durchfinanziert“, die Bank begnügt sich mit einer geringen Marge, um flüssig für das kurzfristige Geschäft zu bleiben. –ndt