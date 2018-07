Gleich hinter Montone wird der Weg sehr steil. Die Olivenhaine, die wie Chiffonschleier an den Bergen hängen, treten zurück. Hier und da steht noch eine Zypresse. Sonst nichts. Nur Hitze und Staub und Berge; kalkige Felsen, grell und rissig, mit schroffen, zerfurchten Profilen wie Gesichter alter Frauen. Und hinter den Bergen wieder Berge und Sonne und Staub und Hitze. Irgendwo dahinter liegt die Ebene, sind Städte mit großen, sauberen Straßen und eleganten Frauen. Irgendwo. Weit weg. Und man denkt nicht daran.

Die Luft ist still und steht flimmernd über den Steinen. Wenn mein Stiefel gegen einen Stein stößt, macht es klick, und wenn ich mich herabbeuge, knirscht der Ledergurt der Tasche an meinem Gürtel. „Du mußt jetzt umkehren, Lia“, sage ich. Das Mädchen sieht mich still an. Sie ist klein und dunkel und trägt keine Schuhe und hat die schweren, abfallenden Schultern, wie sie alle Frauen hier in der Gegend haben. Vom Tragen der Körbe oder von jeher? Niemand weiß es.

„Du kannst nicht immer bei mir bleiben, Lia.“ Irgendwo in Montone ist sie mir zugelaufen und seitdem nicht mehr von meiner Seite gewichen. Vielleicht weil ich blinkende Manschettenknöpfe habe und einen grünen Stein in meinem Ring. Die Menschen sind sehr arm hier und verspielen für Gold Glück und Liebe. Man soll sie nicht verachten. Die Berge von Montone sind kahl und trocken, es gibt nur Sonne und Staub, und Armut tut sehr weh.

Lia trägt den großen Fiasko Wein. Man braucht viel Wein hier oben in den Felsen. Ich habe sie noch nicht einmal richtig angesehen. Ich glaube, sie hat braune Augen mit einem feinen Bernsteingrund, die mich immer ansehen, still und beharrlich.

„Ich will mit dir gehen, Signor“, sagt sie. „Man wird dich suchen und schlagen, Lia.“ Ich habe Lias Vater gesehen. Er ist ein grobschlächtiger Weinbauer mit harten, schweren Händen.

„Jemand muß doch den Wein tragen, Signor“, lächelt sie. „Ein Mann darf nie ohne Wein in den Felsen sein.“

Ich steige weiter, ohne mich umzusehen. Morgen werde ich in Rapallo sein. Dort ist Lizzy mit meinem Wagen, sind die Holländer und Miß Andersson aus Ostende. Ich kann Lia nicht mitnehmen. Ich stelle mir die Gesichter vor, wenn ich sage: „Hier ist sie. Ich konnte sie nicht loswerden. Sie wollte eben einfach mit mir gehen.“ – „Aber so etwas tut man doch nicht“, würde Lizzy sagen. „So etwas darf man einfach nicht tun.“