Daß die Musik imstande ist, einem in sich geschlossenen Theaterstück noch eine Dimension hinzuzufügen, hierfür erbringt nach Debussys Peléas et Melisande, Alban Bergs Wozzeck und anderen Francis Poulenc einen erneuten Beweis mit seiner Oper Dialogues des Carmelites. Der Text von Bernanos geht auf eine in den dreißiger Jahren erschienene Novelle von Gertrud von Le Fort zurück. Die Handlung spielt während der Französischen Revolution, und das Werk zeigt in psychologischer Vertiefung den Kampf gegen die Angst, die Auswirkung der Ereignisse bei einer Gruppe von stillen Karmeliterinnen –

Francis Poulenc: „Dialogues des Carmelites“; Solisten, Chor und Orchester der Pariser Großen Oper, Leitung Pierre Dervaux (Electrola FALP 523/5).

Die Musik erfüllt hier die Aufgabe, das machtvolle Thema des Dramas auf eigene, keinem anderen künstlerischen Medium vergönnte, reflexionslose Weise unmittelbar aufleben zu lassen. Es ist die gesteigerte Intensität des musikalischen Ausdrucks, die der Oper eine weitaus größere emotionale Realität verleiht, als ein Theaterstück sie besitzt – um mich einer Formulierung Bernard Shaws zu bedienen. Das Ganze steigert sich am Schluß zu der erschütternden Verknüpfung religiöser Gesänge mit einer nahezu veristischen Andeutung des Hinrichtungsvorganges.

Keine Unterschiede in der stimmlichen Qualität der Hauptrollenträger stören die Geschlossenheit der Aufnahme. Denise Duval als Blanche de la Force, Denise Scharley als die alte Äbtissin, Regine Crespin als deren Nachfolgerin, Rita Gorr als Oberschwester und Liliane Berton als die junge Novizin tun sich mit außergewöhnlichen Leistungen hervor; diese allein schon machen das Album begehrenswert.

Die Musik offenbart einen neuen, mystischen Poulenc, der sich bisher anscheinend hinter dem fröhlich-frivolen Pariser sorgsam verborgen gehalten hatte. Hier und da beeinflußt durch das Vorbild Mussorgskys und Debussys und im übrigen traditionsgebunden, steuert Poulenc erfolgreich an allen Klippen der Monotonie oder der klanglichen Sensationsmache vorbei. Der Dirigent Pierre Dervaux unterstützt den Komponisten durch seine fein differenzierte, wenn notwendig aber auch rücksichtslose Gestaltungskunst; in der Vereinigung der heterogenen Elemente der Schlußszene feiert sie Triumphe.

Das Begleitheft bringt den ungekürzten Text der Oper in französischer Sprache. Chr.