C. B., Rostock, im Februar

Bis zum zehnten Jahrestag der Gründung der „Deutschen Demokratischen Republik“ im Oktober vorigen Jahres sollten sechzig Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche „sozialistisch“ bewirtschaftet werden. So hatte es die Regierung gewollt. Jedoch der Plan mißlang. Am Stichtag mußten die Statistiker feststellen, daß „im Republikmaßstab“ noch immer fast die Hälfte der Nutzfläche in Privatbesitz war.

Die Planideologen haben ihre Anstrengungen seitdem verdoppelt, die werktätigen Einzelbauern zum Eintritt in die Landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaften (LPG) zu bewegen. Die LPG-Werber behaupten dabei, für die umworbenen Bauern bringe die Aufgabe des Privatbesitzes und die genossenschaftliche Arbeit nur Vorteile. Die Großraumwirtschaft biete hohe Verdienstmöglichkeiten in einem vollmechanisierten und daher kräftesparenden Betrieb.

Abgesehen davon, daß die überwiegende Mehrzahl der LPG aus mannigfachen Gründen nicht rentabel ist, zeigt die Praxis freilich, daß die DDR-Regierung unter Beugung des geltenden Rechts nur daran interessiert ist, des bäuerlichen Besitzes habhaft zu werden. Sie ist jedoch nicht bereit, die mit diesem Besitz verbundenen Verpflichtungen zu übernehmen.

In der „Ostsee-Zeitung“, dem SED-Organ des Bezirks Rostocks, fragte in der ersten Februar-Woche ein Bauer namens Müller „im Namen vieler Bauern unseres Bezirks, die Mitglied einer Genossenschaft werden möchten, was aus den „Hypotheken beim Eintritt in die LPG wird“. Die „Ostsee-Zeitung“ antwortete unter Hinweis auf Paragraph 25,3 des LPG-Gesetzes, der besagt, daß das zuständige Kreisgericht „nach eingehender Untersuchung der Vermögens Verhältnisse von Gläubiger und Schuldner bei Hypotheken eine Stundung der Forderung mit oder ohne Berechnung von Zinsen, die Stundung der Zinsen oder andere Maßnahmen“ anordnen kann. Die Hypothekenschuld könne „natürlich nicht“ aufgehoben werden, „weil sie eine persönliche Schuld ist“. Daraus ergebe sich, daß „eine Übertragung der Schuld auf die LPG ebenfalls nicht möglich ist“. Der Einzelbauer, der seinen belasteten Besitz in die LPG einbringt, verliert also nicht nur die Verfügung über sein Eigentum und über dessen vollen Ertrag, sondern muß zusätzlich von seinem Arbeitslohn als LPG-Mitglied die Hypothek amortisieren, als verfüge er noch über seinen vollen Besitz.

Die tüchtigen sozialistischen Funktionäre haben dabei allerdings nur an die Arbeiter- und Bauernmacht als Gläubiger gedacht. Tröstend weiß die „Ostsee-Zeitung“ am Schluß ihrer Antwort zu berichten: „Außerdem möchten wir darauf hinweisen, daß Forderungen aus der Zeit vor 1945 (Forderungen kapitalistischer Bankinstitute), für die die werktätigen Einzelbauern heute Tilgungsraten und Zinsen an die Deutsche Bauernbank zahlen müssen, beim Eintritt in die LPG gestrichen werden.“ Aber ein Trost ist diese Art „sozialistische Gesetzlichkeit“ kaum...