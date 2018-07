London, im Februar

Wer als Manager von mehr als dreißig Altersjahren nach höheren industriellen Führungspositionen strebt, der tut gut daran, bei seiner Firma zu bleiben. Bei zunehmendem Stellenangebot und demzufolge auch immer lebhafterem Arbeitsplatzwechsel wird er eines Morgens mit der Erfahrung aufwachen, daß er im Wettlauf um den Vorstandsposten seinen Konkurrenten weit voraus liegt – falls es ernsthafte Konkurrenten überhaupt noch geben sollte. Die Beförderung ist weitgehend eine Sache des langfristigen „Stehvermögens“. Die Mehrzahl derjenigen, die in das Direkt torium prominenter Unternehmen aufrücken, haben ihr Arbeitsleben in „ihrer“ Firma verbracht.

Das ergab eine Umfrage der britischen Zeitschrift „Business“: Von den 700 erfaßten Managern konnten sich 1958/59 nur 7,5 v. H. durch einen Stellenwechsel verbessern, während 15,5 v. H. eine „promotion“ dem Verbleiben bei der Firma verdankten. Für die noch nicht dreißig Jahre alten, von denen sich über die Bezugsperiode hinweg nicht weniger als 42 v. H. veränderten, stellt sich dieses Verhältnis auf 1:1. Ihnen mag also durchaus zu raten sein, sich auf der Suche nach einem höheren Amt beweglich zu halten. Wer über dreißig Jahre alt ist, den wird die Tatsache, daß von seinen beförderten Altersgenossen nur noch jeder Dritte durch einen Arbeitsplatzwechsel vorankam, dagegen zur Seßhaftigkeit anregen. In der Mehrzahl der Fälle würde er sich mit einer Veränderung seiner besten Chancen begeben.

Sollte er dennoch zu neuen Ufern streben oder weniger auf Beförderung als auf ein höheres Einkommen bedacht sein, dann wird er in den vergangenen zwölf Monaten zur Genüge erfahren haben, daß sich seine Aussichten, eine hochdotierte neue Stelle zu finden, deutlich gebessert haben. Die Zahl der von der britisehen Presse veröffentlichten Stellenangebote ist seit einem Jahr um nicht weniger als 68 v. H. gestiegen.

Gliedert man sie nach Gehaltsgruppen (monatlich 750 bis 1750 DM; 1750 bis 3000 DM; mehr als 3000 DM), dann ergab sich ein kräftiger Nachfragezuwachs besonders für die mit mehr als 3000 DM bezahlten Kräfte. Waren im letzten Quartal 1958 nur 57 solcher Spitzenangebote gezählt worden, so belief sich ihre Anzahl im Endquartal 1959 bereits auf 134. Gefragt waren dabei vor allem Fachleute für Forschung und Entwicklung, gefolgt von den Produktions-Managern, Verkaufsleitern und Marketing-Experten sowie allgemein kaufmännischen Spitzenkräften, während in der Gruppe der mit monatlich 1750 bis 3000 DM ausgeschriebenen Posten die Rangfolge eher umgekehrt verlief.

Rund die Hälfte aller britischen Manager rückt früher oder später in der Berufskarriere in die Klasse der „surtax-Zahler“ auf, deren persönliches Arbeitseinkommen höher ist als monatlich 2500 DM und dann mit einer zusätzlichen Einkommensteuer belegt wird; bei mehr als 15 000 DM mit 92,5 v. H. Von den in der Umfrage erfaßten Managern im Alter von 30 bis 40 Jahren waren bereits 15 v. H. in die surtax-Klasse vorgestoßen, von den Vierzigern 27, von den Fünfzigern 40 v. H und von den Sechzigern rund die Hälfte.

Vielfach vermögen die 45- bis 55jährigen im Gehalt aber nicht weiter zu klettern. Bleiben von den Fünfzigern nur noch 17 v. H. unter monatlich 1500 DM, so sind es bei den Sechzigern bereits wieder 27 v. H. Mit 45 bis 55 Jahren wird man noch immer mit dem Risiko einer in Geschäftsschwierigkeiten oder Gesundheitsgründen bedingten Entlassung rechnen müssen. Und in der Tat ist die „Umschlags-Rate“ unter den Senioren derart hoch, daß sich die mehr als 45 jährigen Manager meist um die letzten 20 Jahre ihrer Karriere nicht weniger Sorgen machen als um die schließliche Pensionierung. Robert Niehaus