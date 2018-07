Präsident Eisenhower hat erklärt: An die NATO-Verbündeten sollen Atomwaffen ausgegeben werden. Dazu müßte aber vorher vom Kongreß das Atomenergie-Gesetz abgeändert werden.

Washington ist so überrascht von dieser Ankündigung wie die anderen westlichen Hauptstädte. Tenor der Kritik: Eisenhower will nur de Gaulle hätscheln und denkt dabei nicht an das Atom-Chaos.

Schüsse empfingen den stellvertretenden Sowjetpremier Anastas Mikojan in Havana – und es waren keine Salutschüsse. Die USA blickten den Moskauer Besuch auf Kuba, hart an ihrer karibischen Hintertür, mit scheelen Augen an.

Washingtons Sorge ist es, daß der beredsame Armenier seinen Gastgeber Fidel Castro von der anti-amerikanischen auf die pro-kommunistische Bahn lenken könnte.

Die Arabische Liga trat in Kairo zusammen. Haupttagungspunkt: Israel. Im Hintergrund: Die jüngsten Schießereien entlang der israelischarabischen Grenze.

Es geht um die Aufstellung einer „Palästina-Armee“ – und um den Frieden in Mittelost.