RH-Hamburg

Die rauhen Wände sind hellgelb gestrichen. Neonröhren erleuchten die ehemals trübgrauen Höhlen des Tiefbunkers vor dem Hauptbahnhof, in denen es damals immer so spannungsreich still war, wenn’s draußen krachte.

Jetzt belebt sich der Bunker täglich in den Abendstunden, und aus den Räumen mit den Eisentüren dröhnen Gemurmel, Sprechchöre und rhythmisch ausgestoßenes Lachen. Hier enthemmt die Erfolgsschule Elertsen die Strebenden. Acht Männer und vier Frauen streben danach, ihre Hemmungen gegen größere Gewinnchancen einzutauschen. Hier findet ein Kursus für Verkaufspsychologie statt.

„Der Verkäufer muß sich selbst erst mal kennenlernen, sonst kann er den Kunden nicht kennen spricht Herr Elertsen mit rollendem Theater-R und blickt über seine Leute hin. „Persönlichkeitsentfaltung“ heißt das; der Kursus zu 20 Doppelstunden kostet 50 Mark.

„Den Augenkontakt können Sie nur hier vorne lernen, nicht aus Büchern. Es gilt, die Blickfurcht zu beseitigen. Na, unser Blondkopf von der letzten Bank – kommen Sie mal hierher “

Der Blondkopf verläßt die Verschanzung der Schulbank und stapft nach vorne. „So, nun mal die Jacke zuknöpfen – und die Hände niemals auf dem Rücken halten.“ Da baumeln die roten Hände von unserem Blondkopf, doch seine Füße stützen einander, so gut es geht.

Aber das ist die ganz falsche Fußstellung für einen Verkäufer. Der ideale Verkäufer steht mit leicht gespreizten Beinen vor uns. Blondkopf wird ähnlich hingestellt und fühlt sich furchtbar elend, obwohl alle ihn wohlwollend ansehen. Sie wissen, daß sie ebensoviel bezahlt haben und auch gleich „vor die Klasse“ müssen. Allen muß Blondkopf nun gewissenhaft ins Auge blicken. „Das Auge ist eines der stärksten technischen Mittel, besonders, wenn es ehrlich wird. Aber echte Freundlichkeit! Nicht Maske! Nicht keep smiling! Mit Herz verkaufen!“