Die Erdölchemie GmbH, deren Gesellschafter die BP Benzin und Petroleum Aktiengesellschaft und die Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft zu je 50 v. H. sind, hat im Dezember 1959 ihr Kapital von 87,5 auf 110 Mill. DM erhöht. In den Jahren 1957 bis 1959 sind 190 Mill. investiert worden, davon 110 Mill. im Jahre 1959. Die Ausbaustufe III der Erdölchemie wird 1961 beendet sein. Das gesamte Investitionsvolumen wird dann etwa 300 Mill. DM betragen.

Die Verwaltung der Frankfurter Hypothekenbank in Frankfurt/Main schlägt für das Geschäftsjahr 1959 eine auf 15 (14) v. H. erhöhte Dividende vor. Außerdem soll das Grundkapital um 5 auf 20 Mill. DM erhöht werden. Die neuen, ab 1. Juli 1960 gewinnberechtigten Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 3:1 zu 150 v. H. angeboten. Hauptversammlung am 25. März.

Preussag-Aktionärsvereine fusionieren. – Die im Sommer vergangenen Jahres von Oberbergrat a. D. Dr. jur. Kindermann und Industriekaufmann Bach, beide Recklinghausen, gerundete Vereinigung der Preussag-Aktionäre hat sich der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. V., Düsseldorf, Lindemannstr. 34, angeschlossen. Beide Aktionärsvereine haben festgestellt, daß sie nicht nur in ihrer Zielsetzung, sondern auch in ihrer Arbeitsweise weitgehend gleichlaufende Auffassungen vertreten.

Die Werkzeugmaschinenfabrik Gildemeister. & Comp. AG, Bielefeld, konnte im Geschäftsjahr 1958/59 (30.6.) die in den vorangegangenen Jahren eingeschränkte Erzeugung wieder ausweiten und den Umsatz um 15 v. H. erhöhen. Der Hauptversammlung am 29. Januar wird für 1958/59 eine auf 12 (i. V. 10, davor 8) v. H. erhöhte Dividende vorgeschlagen. Auch im neuen Geschäftsjahr ist das Werk voll ausgelastet; es liegen Aufträge zur Beschäftigung bis in das Jahr 1961 hinein vor.

Die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, Manchen, hat sich mit Wirkung vom 1. Januar 1960 bei dem Bankhaus Stuber & Co., Stuttgart, kommanditistisch beteiligt. Die Handels- und Gewerbebank Heilbronn AG, Heilbronn, wird auf Grund freundschaftlicher Vereinbarung als Kommanditistin ausscheiden. Das Münchener Institut ist in Stuttgart bereits an der Württembergischen Hypothekenbank beteiligt. Das Bankhaus Stuber, das 1959 in sein neuaufgebautes Bankgebäude eingezogen ist, wird von Dr. Fritz Schober geleitet. Er gehört dem Aufsichtsrat der Schuler AG, Göppingen, der Ostertag-Werke AG, Aalen, sowie dem Nationalen Krankenversicherungs-Verein. a. G., Stuttgart, an.