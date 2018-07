Chancenreiche englische Aktien?

In letzter Zeit wird immer wieder auf den ungewöhnlichen Kursanstieg bei den englischen Fernsehaktien hingewiesen, der darauf zurückgehen soll, daß das Werbefernsehen ein außerordentlich gutes Geschäft sein soll. Können Sie nicht ein kleines Porträt von diesen Papieren geben. Gleichfalls hätte ich gern Näheres über die Aktien der NEWS OF THE WORLD LIMITED gewußt? K. L., Düsseldorf

Antwort: Bei der Fernseh-Gesellschaft, die Sie offenbar meinen, handelt es sich um die ASSOCIATED TELEVISION LIMITED, das größte englische Unternehmen auf dem Gebiet des kommerziellen Fernsehens. Seine Sendungen, die von mehr als 28 Millionen Menschen in Großbritannien aufgenommen werden, sind bei der Öffentlichkeit ungewöhnlich beliebt. Die Gesellschaft befindet sich in einer ständigen Expansion. In Australien besitzt sie bereits seit 1958 eigene Studios, die im vergangenen Jahr ihre ersten Programme ausstrahlten. Daneben bestehen Beteiligungen in verschiedenen englischen und amerikanischen Gesellschaften. Seit April 1959 werden die „A“ ordinary Aktien (sind stimmrechtslos) an der Londoner Börse offiziell notiert. Von ihrem Recht, für £ 5 Mill. Aktienkapital auch die entsprechenden Aktien auszugeben, hat die Gesellschaft nur beschränkt Gebrauch gemacht. Ausgegeben wurden „A“ ordinary Aktien im Nennwert von 5s/– für nur £ 2 325 000. Durch die Gratisaktienzuteilung am 26. Januar 1960 im Verhältnis 1:1 erhöhte sich jedoch das Kapital auf £ 4 650 000. Für 1957/58 (30. 4.) wurde von der Gesellschaft eine Dividende von 40 v. H., für 1958/59 eine von 100 v. H. zuzüglich der genannten Gratisaktien gezahlt. Es wird erwartet, daß das Geschäftsjahr 1959/60 noch günstiger abgeschlossen wird.

Höchstkurs Niedrigstkurs Rendite

(26.1.1960)

1959 84s/9d 54s/6d

1960 81s/6d 76s/-d 6,3 v. H.