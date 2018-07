Inhalt Seite 1 — Deutschlands schönster Autospaziergang Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rudolf Walter Leonhardt

Je älter man wird, desto vorsichtiger wird man mit Superlativen. Es wäre demnach jugendliche Unvorsichtigkeit, die Schwarzwaldhochstraße Deutschlands schönsten Autospaziergang" zu nennen? Eigentlich noch nicht. Denn fände einer was Schöneres, dann brauchte man nur zu erwidern: Sehr schon, gewiß – aber kein "Autospaziergang". Es ist eben viel nützlicher, als allgemein gekannt, sich seine eigenen Wörter zu erfinden. Man wird dadurch unwiderlegbar.

Zu einem schönen Autospaziergang gehören; 1. ein schöner Gang (Weg, Straße); 2. ein Auto (es braucht nicht schön und es darf geliehen sein 5. verlockende Möglichkeiten, das Auto Auto sein zu lassen und nur noch spazierenzugehen (daher Autospaziergang); 4. Ruhepunkte, Raststätten, Erholungsaufenthalte (schöne, nach Möglichkeit).

Diese vier Bedingungen scheinen mir nun von der Schwarzwaldhochstraße in schlechterdings nicht zu überbietender Weise erfüllt.

Der "Gang", die Straße: sie hat, von Freudenstadt bis Baden-Baden gemessen, die richtige Länge: der Rennfahrer "macht" sie in einer Stunde (oder weniger); der Marschierer braucht zwei Tage; der vernünftige Spaziergänger, mit oder ohne Auto, läßt sich mindestens eine Woche dafür Zeit – wenn er sie hat.

Die Straße ist 60 Kilometer lang. Sie führt vom hoch gelegenen Freudenstadt zunächst noch ziemlich alltäglich in Richtung Straßburg, bis sie dann an der "Zuflucht" rechts abbiegt in ein Hochplateau, dessen höchsten Punkt sie auf dem kahlen Schliffkopf (1054 m) erreicht. Dann geht es in sanften Windungen durch das Naturschutzgebiet über Schweinkopf (1014 m) und Vogelkopf hinab zum Ruhestein, dem alten Paß zwischen Murgtal und Achetal. Hinauf dann wieder zum geisterumwobenen Mummelsee – dahinter die Hornisgrinde, der höchste Berg des nördlichen Schwarzwaldes (1166 m). Dann um die Hornisgrinde herum, sanft abwärts, vorbei an Unterstmatt, dem nördlichsten Ski-Gebiet des Schwarzwaldes, an Sand und Bühlerhöhe vorbei und in vielen Kurven steil hinunter nach Baden-Baden.

Die Straße ist gut zu fahren für Autos, deren Fahrer durch viele Kurven am allzu irren Rasen gehindert werden (im Winter ist’s jedoch nur mit Schneereifen oder Schneeketten gemütlich), und schön für Leute, die in den Autos sitzen: zuerst, hinter Freudenstadt, ist’s noch recht mild und lieblich, dann, dem Schliffkopf zu, wird’s öd – es ist jene Hochgebirgsöde freilich, die einen so frei atmen läßt; und endlich, am Ruhestein etwa, tritt man mitsamt Auto in jenen schwarzen Nadelwald ein, der dem ganzen Gebirgsland seinen international berühmten Namen gegeben hat.