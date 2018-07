Inhalt Seite 1 — Die Bürde der Erinnerungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Maria Poelchau

Vor dreiundzwanzig Jahren veröffentlichte Hermann Stahl seinen ersten Roman („Traum der Erde“), der ihm den Immermann-Preis der Stadt Düsseldorf eintrug. Seitdem hat der 1908 geborene Autor beinahe alle literarischen Formen erprobt. Sein Werk umfaßt Gedichte, Erzählungen, Romane und Dramatisches (Hörspiel und Komödie). Nun hat er, das bisher Erfahrene und Erarbeitete vorläufig summierend, einer neuen Roman vorgelegt –

Hermann Stahl: „Jenseits der Jahre“; Nymphenburger Verlagshandlung, München; 368 S., 17,80 DM.

In einem Münchner Café lernt der Bildhauer Walter Bürger ein junges Mädchen kennen. Der Mann, der sich bereits jenseits der Jahre der Anfechtung wähnt, fühlt sich durch die Begegnung seltsam getroffen. Das junge Mädchen sucht ihn in seinem Atelier auf und bietet sich als Modell zu einem Halbakt an. Zweifel über die Beweggründe ihrer Besuche befallen ihn – bis er in ihr seine Stieftochter erkennt, das Kind seiner tödlich verunglückten Frau, das er im Strudel der Kriegs- und Nachkriegsjahre aus den Augen verloren hatte. Das Mädchen zieht zu ihm, verläßt ihn jedoch wieder, weil sie in ihren Bemühungen um ihn auf Widerstand stößt. Doch gibt der in die Zukunft weisende Schluß des Buches zu erkennen, daß der alternde Mann seine Verantwortung für das Mädchen in Liebe verwandeln wird.

Das ist, grob umrissen, die äußere Handlung. Sie nimmt jedoch in Stahls Roman nur einen kleinen Raum ein. Auf weiten Strecken ist von ihr überhaupt nicht mehr die Rede. Dann taucht sie plötzlich auf, wird ein wenig vorwärtsgetrieben, wieder fallengelassen, erneut erscheint sie blitzhaft als Bewußtseinsprojektion des Helden und versinkt ebenso rasch wieder im Meer seiner Assoziationen. Die Begegnung mit dem Mädchen, die in der jüngsten Zeitschicht des Romans, 1957, spielt, läßt den „weißschläfigen“ Mann seiner selbst innewerden. Das Erlebnis beschwört seine Vergangenheit: Kindheit und Jugend werden in der Erinnerung gegenwärtig, überschattet vom Tod des im ersten Weltkrieg gefallenen Vaters; die künstlerischen Anfänge als Bildhauer und Bühnenbildner im München der Wende von den zwanziger zu den dreißiger Jahren; Schwabing, die Liebe zu einer jungen Jüdin, die beim Schwimmen ertrinkt; Hoffnungen und Irrtümer, Glück und Schmerzen, die Flucht in die Einsamkeit, die Resignation – dies alles lebt auf vor dem Hintergrund der Nazijahre, der Kriegs- und Nachkriegszeit.

Das Leben des Bildhauers Bürger deckt sich in vielen Zügen mit dem Werdegang des Autors, der bei Emil Preetorius in München studierte, sich als Zeichner und Bühnenbildner betätigte und 1933 als „entarteter Künstler“ verfemt wurde. Später wandte er sich dann der Schriftstellerei zu – auch dieses Los teilt der Held mit dem Verfasser.

Die vielfältigen biographischen Übereinstimmungen bekunden eine Neigung zur Privatsphäre, die durch die subjektive Darstellungsweise noch deutlicher hervortritt. Stahl reiht die Lebensgeschichte seiner Figur nicht am Faden äußerer Chronologie auf. Er zeigt die Welt, wie sie der innere Mensch erfährt, der Zeit und Raum relativiert. Dieses Ich entfaltet sich vor uns in Wahrnehmungen, Assoziationen, Erinnerungen, Monologen und Gesprächsfragmenten. Der Wellenschlag des Gedankenstroms trägt die Geschehnisse heran und spült sie wieder. fort. Was zählt, ist die „Sekunde außerhalb der Zeit“: denn im Prozeß der Vergegenwärtigung fließen Vergangenheit, Gegenwart und Zukünftiges zusammen, herrscht zeitloses Jetzt.