Adenauer ist für Chruschtschow das, was Benesch für Hitler war

Von Fritz René Allemann

Fritz René Allemann ist den Lesern seit vielen Jahren als Mitarbeiter der ZEIT bekannt. Wenn er aber in folgendem Artikel die Hintergründe des Kesseltreibens untersucht, das gegenwärtig gegen die deutsche Bundesrepubik inszeniert wird, so scheint immerhin der Hinweis angebracht zu sein, daß hier ein Mann das Wort ergreift, der nicht im Verdacht stehen kann, pro domo zu sprechen. Fritz René Allemann ist Schweizer.

Je näher die Gipfelkonferenz rückt, desto schriller werden die Töne der sowjetischen Propaganda-Orgel. Ihre Melodie ist nicht neu, aber sie wird in einem Crescendo gespielt, das mehr und mehr eine geradezu betäubende Wirkung tut. Seit einem Vierteljahr scheint Moskau sein gesamtes propagandistisches Instrumentarium auf eine zentrale Aufgabe zu sammeln: auf die Diskreditierung und Diffamierung der Bundesrepublik.

Das ist nicht verwunderlich. Chruschtschow hat oft genug – und gerade in jüngster Zeit wieder – sein augenblickliches strategisches Hauptziel offen genannt: den Abschluß eines Friedensvertrages mit den „beiden deutschen Staaten“, der den Zweck haben soll, das tatsächliche Ergebnis des zweiten Weltkrieges, die Teilung Deutschlands und die sowjetische Herrschaft über Osteuropa, auch völkerrechtlich zu fixieren und damit unantastbar zu machen. Er weiß, daß die westliche Politik aus guten Gründen davor zurückschreckt, durch solch einen Vertrag den Sowjets ihre faktischen Eroberungen auch juristisch zu garantieren. Darum stellt Chruschtschow es als die eigentliche Absicht eines derartigen Friedensabschlusses dar, den deutschen „Militarismus- und Imperialismus“ zu zügeln. Um aber die öffentliche Meinung der freien Welt von dieser Notwendigkeit zu überzeugen, muß er zusammen mit seinen östlichen Verbündeten und seinen (bewußten und unbewußten) westlichen Helfern alle Mittel anbieten, die „deutsche Gefahr“ sichtbar, glaubwürdig und beängstigend an die Wand zu malen.

Das vertraute Rezept

Wenn man den Sowjets glauben wollte, dann wäre die „Enspannung“, das Ende des Kalten Krieges, das Zeitalter der friedlich-schiedlichen Koexistenz greifbar nahe. Einzig und allein die bösen Deutschen sind es, die mit ihren „revanchistischen“ Hoffnungen und ihren „Atomkriegsplänen“ die Heraufkunft dieses goldenen Zeitalters zu verhindern und systematisch zu sabotieren suchen. Deshalb streicheln zur Zeit die Herren des Kremls die verantwortlichen Staatsmänner des Westens mit sanften Katzenpfötchen, erinnern Eisenhower an den „Geist von Camp David“, Macmillan an die so fruchtbaren Gespräche während seiner vorjährigen Rußlandreise, und selbst De Gaulles Atombomben-Explosion löst in Moskau offiziell nur leises, fast verständnisvoll anmutendes Stirnrunzeln aus, während sich gleichzeitig das Trommelfeuer ständig wiederholter Verdächtigungen, Beschimpfungen und Drohungen auf Bonn konzentriert.