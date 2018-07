Von Wolfgang Krüger

Herr Krüger hat beschlossen, mit dem Kauf eines Kühlschrankes Anschluß an den allgemeinen Wohlstand zu nehmen. Nichts hindert ihn mehr daran, sich dieser Errungenschaft zu bemächtigen; denn das Geld liegt bereit auf der Sparkasse. Die einschlägigen Schaufenster wurden besichtigt – und schließlich auch die beratenden Dienste eines Fachgeschäftes der Stadt in Anspruch genommen, in dem Kühlschränke aller Herrlichkeiten in näheren Augenschein genommen werden konnten. Krügers wissen nun genau, welchem Fabrikat sie den Vorzug geben wollen. Damit hat der Einzelhandel seine Funktion erfüllt. Denn kaufen tun Krügers ihren Kühlschrank natürlich bei dem Großhändler, der nun schon seit Jahr und Tag allen Angehörigen der Firma, in der Herr Krüger tätig ist, seine wohlfeilen Dienste anbietet. Es tut der Freude keinen Abbruch, daß der Kühlschrank nach Krügers ganz persönlicher Wahl erst in acht Tagen lieferbar ist. Denn sein Preis liegt runde 20 Prozent unter dem Einzelhandelspräs.

Herr Krüger hat nichts Unrechtes getan. Er hat sich nur und in aller Form jener Einrichtung bedient, die man kurz und bündig Direkt -oder Beziehungskäufe zu nennen pflegt. In manchen Branchen sind sie schon zu einer großen Mode geworden – und für viele zu einem Hobby, welches das Kaufen erst so recht zum Vergnügen macht. Es ist ein ausgesprochen geldsparendes Vergnügen. Der „Schnitt“, den der Verbraucher durch Direktkäufe beim Großhandel machen kann, liegt in der Regel zwischen 20 und 30 Prozent des Einzelhandelspreises.

Es lohnt sich also schon, – zumal zum Beziehungskauf heute sogar nicht einmal mehr „Beziehungen“ notwendig sind. Es gibt heute keinen Betrieb mehr – welcher auf sich etwas hält und einen rührigen Betriebsrat hat –, der nicht mit oder ohne Einverständnis der Leitung in irgendeiner Form Direkthandel treibt – oder den Belegschaftsangehörigen nicht lukrative Einkaufsmöglichkeiten wenigstens nachzuweisen in der Lage ist. Es gibt heute auch keinen Artikel – auch keinen Markenartikel – mehr, der nicht im Behörden- und Belegschaftshandel zu haben ist.

Das jedenfalls stellt das Frankfurter „Büro für Wirtschaftsforschung“ fest, das eine gründliche Untersuchung dieser „Güterdistribution außerhalb normaler Handelswege“ angestellt hat. In einem geographisch zusammenhängenden Raum mit zwei Groß- und drei Mittelstädten wurden 450 Großhändler (der Branchen Lebensmittel, Süßwaren und Spirituosen, Textilien, Möbel, Haushaltswaren, Elektrogeräte) gefragt, ob und wie sie Direkthandel an den Endverbraucher betreiben. Die Untersuchung ergab, daß dieser Direkthandel beachtliche Formen angenommen hat, besonders beim Süßwaren- und Spirituosen-, beim Elektro-Großhandel und in gewissen Sparten des Textilgroßhandels.

Mehr als die Hälfte aller befragten Grossisten dieser Branchen hat den Direkthandel in irgendeiner Form offen zugegeben. Nur wenige stritten ihn strikt ab, – worauf die Mitarbeiter des Frankfurter Instituts Testkäufe vornahmen, und siehe, sie erhielten auch bei den meisten Nein-Sagern ihre Flasche Kognak...

Herr Krüger hätte sich die Beziehung“ zu einer Großhandelsfirma also auch selbst herstellen können. Er hätte schon Pech haben müssen, wenn er dabei auf verschlossene Türen gestoßen wäre. Denn wer Direkthandel betreibt, verkauft im allgemeinen an jedermann, – und dies nicht nur, wenn es sich um größere Beträge handelt. Selbst eine einzige Flasche Likör wurde den Frankfurter Testern zugestellt. Ja, sogar telefonische Bestellungen wurden entgegengenommen – und promt ausgeführt.