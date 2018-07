Schon im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung der Dortmund-Hörder Hüttenunion AG Dortmund, einen schweren Stand, als sie in der Hauptversammlung ihre von 7 auf 6 v. H. gekürzte Dividende, verteidigen mußte. Das Spiel wird sich vermutlich in der kommenden Hauptversammlung wiederholen; denn die Hüttenunion bleibt im Gegensatz zu nahezu allen anderen Stahlgesellschaften des Reviers bei ihrer – relativ und absolut – niedrigen Vorjahrsdividende von 6 v. H. auf das unveränderte Kapital von 184 Mill. DM. Die Beibehaltung der Vorjahrsdividende entspricht der stets geübten besonderen Vorsicht der Verwaltung. „Man soll so viel ausschütten, wie man kann, nicht weniger, aber auch nicht mehr ...“, erklärte Vorstandsmitglied Dr. Friedrich Elshoff in einer Pressekonferenz. Mit diesem Bekenntnis zur ertragsechten Dividende sind immerhin die Aussichten auf den nächsten Abschluß ein Trostpflaster für die Aktionäre. Auch mit den Konditionen der vorgesehenen Kapitalerhöhung glaubt die Verwaltung Öl auf etwaige Entrüstungswogen gießen zu können. Dortmund-Hörde schlägt die – seit der Neugründung der Gesellschaft erste – Aufstockung, des Grundkapitals von 184 auf 276 Mill. DM vor. Das Bezugsrecht von 2:1 zu 120 v. H. (Gewinnberechtigung ab 1. 4.) bezeichnet die Verwaltung als „günstig und attraktiv“.

Schon den Betrag für die 6 Prozent hat die Hüttenunion nach den Erklärungen des Vorstandes „zusammenkratzen“ müssen. Dafür spricht, daß der erforderliche Gewinn von wieder 11 (11). Mill. DM mit knapp 1 Mill. DM bereits aus der „Anderen Rücklage“ dotiert werden mußte. Die konsolidierte Ertragsrechnung zeigt dabei in aller Deutlichkeit, daß sich die Hüttenunion nach der Decke strecken mußte und auch gestreckt hat. Neben dem Rohüberschuß, der auf 366,7 (415,6) Millionen DM zurückgegangen ist, erscheinen auch nahezu alle Aufwandsposten geringer. Steuern sind im Berichtsjahre 50,2 (67,9) Mill. DM gezahlt worden, davon Körperschaftsteuer 1,1 (1,4) Mill. DM, Abschreibungen sind mit 70,6 (79,8) Mill. DM erheblich verkürzt worden, wobei kaum noch zu erwähnen ist, daß die Gesellschaft „mangels Masse“ längst nicht alle steuerlichen Gewinnverwendungsmöglichkeiten hat ausschöpfen können. Auch die Summe für Löhne und Gehälter erscheint mit 182,3 (202,3) erstmals seit Jahren niedriger als im Vorjahr.

Die mündlichen Erläuterungen des Vorstandes unterstreichen die vorgelegten Zahlen, wonach die Stahlbaisse in Dortmund-Hörde mehr Sorgen bereitet hat als bei anderen Stahlerzeugern des Reviers. Ein 21prozentiger Umsatzrückgang – von 1,06 Mrd. DM auf 836,4 Mill. DM – spricht für sich. Vorstandsmitglied Dr. Elshoff erwähnte als Begründung für diese unterdurchschnittlichen Einbußen die Grobblechdepression. Der Grobblechmarkt galt bekanntlich monatelang als völlig zusammengebrochen, und dementsprechend war auch die Hüttenunion mit ihrem Schwergewicht auf der Flachstahlseite mehr als andere Werke in Mitleidenschaft gezogen. Zu der bemerkenswert ungünstigen Entwicklung der Grobblechseite, die jahrelang der besondere Stolz des Unternehmens war, bemerkte der Vorstand, daß die Kapazitäten in aller Welt dem gegenwärtigen Bedarf vorausgeeilt seien. Das sei jedoch „nicht sehr dramatisch“, da der Ausgleich über kurz oder lang kommen werde. Allerdings stützt sich dieser Optimismus auch bereits wieder auf nahezu vollbeschäftigte Anlagen. Seit Juli/August vorigen Jahres geht es in allen Betrieben der Hüttenunion wieder bergauf. Das Auftragsvolumen übersteigt die Produktion. Dabei ist auch die Grobblechkapazität des Unternehmens mit 55 000 t/Monat wieder gut ausgelastet. Der in den ersten Monaten des neuen Jahres erzielte Umsatz von durchschnittlich 85 (69,7) Mill. DM erfüllt die Gesellschaft begreiflicherweise mit schönen Hoffnungen auf den weiteren Verlauf des Jahres 1960. „Wir fühlen uns heute sehr viel wohler, als vor einem Jahr“, lautete der Stoßseufzer der Verwaltung.

Unter dem Eindruck dieser „grundsätzlichen Wandlung der Ergebnisstruktur“ will die Hüttenunion nunmehr auch wieder im Investitionstempo ein Gang zulegen. In den nächsten fünf Jahren sollen 400 Mill. DM investiert werden. Das Programm umfaßt z. T. Projekte, die schon früher geplant, aber wegen der konjunkturellen Schwierigkeiten zurückgestellt worden waren. Den Löwenanteil davon beansprucht ein in drei Jahren zu errichtendes neues Blasstahlwerk, das mit einer Monatskapazität von 120 000 t projektiert ist. Dafür verzichtet das Unternehmen auf ein Siemens-Martin-Werk aus dem Jahre 1890 und auf ein Thomas-Werk aus 1869, das erste in Deutschland erbaute Stahlwerk, die beide nach Meinung der Verwaltung „einen sanften Tod verdient haben“. Damit entfallen mit dem Zugang der neuen Rohstahlkapazität gleichzeitig 90 000 t/Monat, so daß die Kapazitätsausweitung nicht das erste Ziel des Projekts sein wird, das etwa 140 bis 150 Mill. DM erfordern wird.

Einen entscheidenden Einfluß auf die Investitionspolitik der Hüttenunion hat die im Herbst des vergangenen Jahres beschlossene Zusammenarbeit mit der Hoesch AG genommen. Die beiden benachbarten Hüttenwerke haben vereinbart, sich ihre unausgenutzten Kapazitäten gegenseitig zur Verfügung zu stellen. Durch die Mitbenutzung der Warmbreitbandstraße bei Hoesch kann die Hüttenunion – mindestens für die Dauer des Vertrages von zunächst fünf Jahren – auf eine eigene Anlage verzichten. Daß indessen dieses Zusammengehen „ein ganz natürlicher geschäftlicher Vorgang, der auf besondere Zweckmäßigkeit abgestellt“ und kein Vorbote einer „eigentumsmäßigen Verzahnung“ ist, hat der Vorstand in der Pressekonferenz nachdrücklich betont.

Die Zusammenarbeit mit Hoesch ist für Dortmund-Hörde besonders wertvoll im Hinblick auf die Lieferbeziehungen zu der Hüttenwerke Siegerland AG. Während durch Jahrzehnte hindurch die von Dortmund gelieferten Platinen das Ausgangsprodukt für die Feinblecherzeugung im Siegerland war, hat sich mit dem Übergang zum Kaltwalzen das Warmbreitband, die sogenannten Coils, durchgesetzt. Die Möglichkeit, bei Hoesch die Coils herzustellen, ist also ein Eckpfeiler der Beziehungen Hüttenunion-Siegerland geworden, der z. Z. noch erheblich fester steht, als die seit Jahren nun schon angestrebte Kapitalbeteiligung. Nach wie vor ist die Hütte Siegerland nur eine illegitime Tochter der Hüttenunion; denn die Hohe Behörde hat die Übernahme von mehr als 50 v. H. des 46 Mill. DM ausmachenden Siegerland-Kapitals – es besteht eine Option – noch nicht genehmigt, da bekanntlich auch die August Thyssen-Hütte mit einem 35 v. H.-Paket bei Siegerland „eingestiegen“ und für Luxemburg ein solches Dreiecksverhältnis von vornherein suspekt ist. Indessen hofft die Hüttenunion-Verwaltung zuversichtlich, daß mit der bevorstehenden Entscheidung über die Konzentration der Thyssen-Gruppe auch eine Klärung der Siegerlandfrage mit abfällt. Die Thyssen-Hütte würde sich unter der Voraussetzung, daß sie ihre Lieferbeziehungen zu der Hüttenwerke Siegerland AG behält, zugunsten der Hüttenunion von ihrem Paket trennen. Damit hat Dortmund-Hörde zwar alle Aussicht, der alleinige Herr im Hause des umworbenen Feinblecherzeugers im Siegerland zu werden, aber die Vorfreude darauf währt nun schon ziemlich lange.

Ingrid Neumann