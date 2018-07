Entgegen den optimistischen Voraussagen zum Jahresanfang und in auffälligem Widerspruch zu vielen Betrachtungen in der amerikanischen Öffentlichkeit über die bevorstehenden „goldenen sechziger Jahre“, begannen die Aktienkurse in Wall Street schon wenige Tage nach Neujahr nach unten abzurutschen. Sie folgten damitzwar einer jahreszeitlichen Tradition, die sich in den letzten Jahren mehr oder weniger klar herausgebildet hat – aber so pessimistisch wie diesmal hatte sich Wall Street beispielsweise Anfang 1959 nicht verhalten. Diesmal sind die Kurse in Monatsfrist um 7 v. H. gesunken; und 7/8 der Kursgewinne, die während der Hausse des vergangenen Jahres erzielt worden sind, haben sich im Lauf von vier Wochen wieder verflüchtigt.

Das ist um so erstaunlicher, als die wirtschaftlichen Sachverständigen nach wie vor damit rechnen, daß das Jahr 1960 ein Rekordjahr wird. Ernst zu nehmende Leute halten Eisenhowers Ankündigung, das amerikanische Brutto-Volkseinkommen werde in diesem Jahr die Höhe von 510 Milliarden Dollar erreichen, sogar für zu vorsichtig und rechnen mit 520 Mrd. Die Tatsache, daß die Haltung der Börse mit den offiziellen und privaten Wirtschaftsprognosen absolut nicht in Einklang zu bringen ist, hat jetzt den bekannten Nationalökonomen Paul A. Samuelson (Massachusetts Institute of Technology) auf den Plan gerufen, der in einem in der „Financial Times“ erschienenen Beitrag die Frage diskutiert, warum Wall Street kalte Füße bekommen hat.

Seit ihren Neujahrs-Betrachtungen haben die Wirtschaftsexperten der USA – im Gegensatz zu manchen Leuten, die zur Jahreswende gute Vorsätze gefaßt hatten, – ihre optimistischen Erwartungen nicht geändert. Präsident Eisenhower hat seither in seiner Budgetbotschaft sogar die Hoffnung ausgesprochen, daß das steigende Volkseinkommen über zunehmende Steuereinnahmen einen Budget-Überschuß von 4,2 Mrd. Dollar ermöglichen werde. Samuelson weist darauf hin, daß just nach der Botschaft des Präsidenten die Aktienkurse in Richtung nach unten in Bewegung kamen.

Offenbar haben die amerikanischen Investoren den vorausgesagten Überschuß der Staatsfinanzen als ein Anzeichen für eine bevorstehende Tendenz zur Deflation aufgefaßt. So wollte natürlich weder die Regierung ihre stolze Prognose verstanden wissen, noch sollte sie logischerweise so interpretiert werden. Ein Überschuß der Steuereinnahmen über die Staatsausgaben wäre, wenn es wirklich dazu kommen sollte, im Gegenteil ein eindeutiges Indiz für starkes wirtschaftliches Wachstum; denn nur eine expandierende Wirtschaft liefert Steuererträge, die sogar die heute üblichen hohen Ausgaben übertreffen.

Ebenso eindeutige Anzeichen, für ein weiteres Wachstum offenbart ein Blick auf die geplanten Investitions-Ausgaben der US-Industrie und die (steigenden) Ausgaben der Behörden in den Einzelstaaten und Gemeinden der USA.

Dagegen haben die Käufe dauerhafter Konsumgüter im allgemeinen etwas enttäuscht; und besonders hat der Umsatz der für die Konjunktur „strategischen“ Automobilindustrie im Januar zu wünschen übrig gelassen, wenn man ihn den hochfliegenden Erwartungen gegenüberstellt. Die Auto-Umsätze liegen knapp 8 v. H. über denen der Vergleichszeit des Vorjahres. Sollte die Industrie aber 1960 (wie von ihr erwartet wird) 6,5 Millionen Autos absetzen, so müßte in den kommenden Monaten eine Zuwachsrate von 18 statt bloß 8 v. H. erreicht werden.

Es ist durchaus möglich, daß Wall Street die Bedeutung dieser Tatsache überschätzt, was, zusammen mit der falschen Beurteilung des prophezeiten Budget-Überschusses, den Rückgang der Kurse erklären könnte. Falls es sich so verhält, wäre die Schwäche vorübergehender Natur. Dem ist entgegenzuhalten, daß die Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung sich bloß bis ungefähr Ende des Jahres erstrecken und daß sich die Vorstellung von einer konjunkturellen Abschwächung im Jahre 1961 auf die bisherige Periodizität der Rezessionen in der Nachkriegszeit stützt. Obwohl Samuelson keine objektiven Gründe für eine Baisse anführen kann, rechnet auch er mit der Möglichkeit, daß die Börse vor der allgemeinen Konjunktur-Abschwächung Zeichen der Müdigkeit zu zeigen beginnt. Es wäre jedenfalls seit Kriegsende nicht das erstemal, daß Wall Street der Entwicklung weit vorgreift.

Jacques Stohler