Die Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler (Degussa), Frankfurt/Main berichtet von einem ausgezeichneten Geschäftsjahr. Das Betriebsergebnis für 1958/59 (30. 9.) ist besser, als es noch im Herbst 1958 erwartet werden konnte. Beigetragen haben hierzu der steigende Absatz aller Erzeugnisse, sowie die dank Rationalisierungsmaßnahmen günstiger gewordenen Herstellungskosten. Die Aktionäre erhalten 16 (14) v. H. Dividende. Daneben wurden der Rücklage 10 Mill. DM zugeführt. Sie resultieren aus außerordentlichen Erträgen. Die Preise der Degussa-Erzeugnisse waren, eine Folge des Importdruckes, rückläufig.

Die Verwaltung will der Hauptversammlung ein genehmigtes Kapital von 15 Mill. DM vorschlagen, aus dem die Aktionäre unverzügliche junge Aktien im Verhältnis 10:1 zu pari erhalten sollen. Auch hier können die Aktionäre die jungen Aktien praktisch mit der Dividende bezahlen. Das Pari-Bezugsrecht bringt eine gewisse Kapitalberichtigung. Damit dürfte allerdings die Frage der Zusatzaktien zunächst als abgeschlossen gelten. Die Kapitalerhöhung ist notwendig geworden, weil die Degussa Geld braucht, obwohl ihre Liquidität noch günstig ist. Erst im vergangenen Jahr hat das Unternehmen eine 5prozentige Teilschuldverschreibung im Betrag von 50 Mill. DM begeben.

Der Aufsichtsrat hat ein umfangreiches Investitionsprogramm genehmigt. Es wird für die kommende Zeit Jahr für Jahr 50 Mill. beanspruchen. Die Abschreibungen bringen etwa die Hälfte. Die Selbstfinanzierung wird, so hofft man zuversichtlich, einiges zur Finanzierung beitragen. Das alles aber reicht nicht aus. Die Degussa kommt also ohne zusätzliche Mittel nicht aus. Die Verwaltung möchte nun nicht auf die Zufälligkeiten des Kapitalmarktes angewiesen sein, Sie will vielmehr die Mittel für das laufende Investitionsprogramm vorher bereitstellen. Dem dient auch die vorgesehene Kapitalerhöhung, die über das Bezugsrecht der Aktionäre zunächst einmal gut 10 Mill DM bringen wird. Es verbleiben dann knapp 5 Mill. DM als genehmigtes Kapital. Aufsichtsrat und Vorstand möchten diesen Betrag in der Hand, haben, um für die nächsten Jahre Handlungsfreiheit zu gewinnen.

Die Zukunft wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Degussa vor schwierige Entschlüsse stellen. Die Entwicklung innerhalb der EWG führt überall zu einer gewissen Abstimmung in den Fabrikationsprogrammen. Die amerikanische Chemie faßt auf dem europäischen Markt Fuß. Die Dynamik innerhalb der Chemie zwingt weiterhin zu einer Verstärkung und Konzentration der Forschung. Auf solche Möglichkeiten ist das Investitionsprogramm ausgerichtet. Bei der Tendenz zu Massenfertigungen innerhalb der Chemie aber kann heute kein Unternehmen mehr damit rechnen, daß es auf allen Gebieten ohne Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen weiterkommen wird. Es wird deshalb voraussichtlich zu Strukturveränderungen bei den Degussa-Beteiligungen kommen. Daher der Wunsch der Verwaltung, über 5 Mill. DM genehmigtes Kapital zu verfügen, die unter Umständen einmal sehr schnell eingesetzt werden müssen. Unter solchen Gesichtspunkten muß man auch die Zurückhaltung der Degussa bei Umwandlungen ihrer Organgesellschaften beurteilen. Von den entsprechenden Möglichkeiten wurden nur in zwei bedeutenden Fällen, d. h. bei den Chemie-Werken Homburg AG und bei der Chemischen Fabrik Wesseling AG Gebrauch gemacht, hier erwies sich eine Umwandlung aus betriebsorganisatorischen Gründen als richtig. Herausgedrückt wurde dabei niemand aus dem Unternehmen, eine Feststellung, auf die man bei der Degussa Wert legt. W. R.