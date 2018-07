Inhalt Seite 1 — Soll die Schiene nur Defizite transportieren? Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Europa werden die Eisenbahnen in der Regel als politisches Instrument der Regierung benutzt. Auf Kosten der Bahn werden Subventionen an das Publikum ausgeschüttet; das hat zur Folge, daß die Eisenbahnen selber immer subventionshungriger geworden und zunehmend in planwirtschaftliche Systeme verstrickt sind – die in jedem Lande anders aussehen. Bei den Bemühungen um eine einheitliche Verkehrswirtschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bilden die Eisenbahnen deshalb ein besonderes Hindernis. Wenn die Markt-Gemeinschaft funktionieren soll, müssen für alle Beteiligten gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden. Die Eisenbahnen sind deshalb zum Angelpunkt einer europäischen Verkehrspolitik geworden.

Über die Sanierung der Bundesbahn hat sich deren Vorstand in letzter Zeit wiederholt geäußert. Die Defizite sind nach seiner Meinung eine Folge der unbefriedigenden Beziehungen zwischen Staat und Bundesbahn. Während andere Verkehrszweige ihre Kriegsschäden zu einem guten Teil mit Steuermitteln reparieren konnten, habe die Bundesbahn keine solche Förderung erfahren. Ihre Schäden bezifferten sich auf 8 Mrd. DM und damit ein Viertel des Anlagevermögens; um sie zu beheben, habe sich die Bahn im Betrag von 5 Mrd. verschulden müssen.

In der Beförderungssteuer sei sie gegenüber der Luftfahrt benachteiligt. Ferner müsse sie Personalkosten tragen, die lediglich aus politischen Ursachen entstanden seien. Vor allem aber kann die Bundesbahn ihre Beförderungspreise nicht selbst bestimmen. Sie untersteht der Tarifhoheit des Staates und muß zu vorgeschriebenen Preisen auch dann arbeiten, wenn die Selbstkosten nicht gedeckt werden.

Dieser Darstellung des Vorstands ist in einigen Punkten widersprochen worden. Man hat gesagt, daß die Verzinsung von 5 Mrd. bei einem Anlagekapital von 32 Mrd. DM keine große Belastung darstelle. In einer Bundestagsdebatte gab der Verkehrsminister die Leistungen des Bundes für die Bundesbahn während der letzten zehn Jahre mit insgesamt 6,2 Mrd. DM an, wozu noch eine beträchtliche Hilfe der Länder gekommen sei. Andere Kritiker erinnern daran, daß die Bundesbahn weder Körperschaft- noch Gewerbe-, noch Lohnsteuer bezahlt und vom Lastenausgleich weitgehend befreit ist. Das entspricht finanziell einer beträchtlichen Subventionierung. Ihre politische Last, hatte die Bundesbahn 1953 auf etwa 400 Mill. DM jährlich beziffert; sie ist nun zu 300 Mill. vom Bund übernommen worden.

Recht hat der Vorstand jedoch, wenn er sagt, daß der staatliche Zwang, dem die Bundesbahn unterworfen ist, wesentlich am Defizit schuld sei. Tatsächlich hat dieser Zwang verhindert, daß sich die Bundesbahn technisch und wirtschaftlich den strukturellen Veränderungen anpaßte, die in der Verkehrswirtschaft vor sich gehen.

Die Bundesbahn hat bis heute ihre im 19. Jahrhundert unter ganz anderen Voraussetzungen entstandene Struktur behalten. Die Straßentransporte waren früher einmal um ein Vielfaches teurer und langsamer; auch verkehrsarme Nebenstrecken und ein Abstand der Stationen von vier oder noch weniger Kilometern waren einst eine verkehrswirtschaftliche Erschließung. Aber schon während des ersten Weltkrieges setzte ein Strukturwandel ein. Sein Ende ist auch heute noch nicht abzusehen.

Noch stehen Binnenschiffahrt und Kraftverkehr im ersten Glied der Konkurrenz zur Schiene. Ein Blick auf die USA zeigt aber, in welchem Umfange dort bereits die Kohlentransporte – die das finanzielle Rückgrat des Schienen-Güterverkehrs bildeten – als elektrische Energie in Leitungen über der Erde, und als Erdgas und Mineralöl in Leitungen unter der Erde abgewandert und den Bahnen verlorengegangen sind. Auf weite Entfernungen hat die Luftfahrt die Reisenden bis auf einen verschwindenden Rest an sich gerissen. Die Überschüsse wurden aber im Personenverkehr gerade auf langen Strecken erzielt. Wird die Schiene durch überholte Gesetze daran gehindert, sich diesen veränderten Umständen anzupassen, so ist der finanzielle Verfall unaufhaltbar.