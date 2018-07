Ein geradezu erfrischender Freiheitsgeist weht aus einem kürzlich erlassenen Urteil des Bundesfinanzhofs. Man denkt dabei unwillkürlich an Schillers Ermunterung im Wilhelm Teil: „Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt.“ Diese Ermahnung haben die Finanzrichter jedenfalls dem Steuerfiskus und seinen Gefolgsleuten vom Finanzamt erteilt. Im gnadenlosen Steuerdeutsch lautet das so: „Die Unterlassung eines Hinweises an den Steuerpflichtigen auf die Verböserungsabsicht im Einspruchsverfahren stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der zu einer Zurückweisung des Falles an das Finanzamt führt.“

Was war geschehen? Ein Steuerbürger hatte gegen seine Steuerveranlagung Einspruch eingelegt. Dabei bemerkte das Finanzamt, daß es sich sogar zugunsten des Steuerzahlers geirrt hatte. Um diesen Irrtum zu beseitigen, „verböserte“ es in der Einspruchsentscheidung die Veranlagung und kam zu einer höheren Abgabeschuld. Diese Berechnung war zwar richtig, ist jedoch ohne vorheriges Anhören des Pflichtigen vorgenommen worden. Eben, weil das Finanzamt eine „Verböserung“ heimlich hergestellt hatte, war der Steuerbürger böse und rief die Gerichte an. Der Vorsteher des Finanzamts verteidigte das obrigkeitliche Verhalten seiner Behörde mit der Rechtsprechung des früheren Reichsfinanzhofs aus dem Jahre 1936. Danach entspreche es dem Volksempfinden“, daß sich ein Steuerpflichtiger nicht beschwert fühlen könne, wenn zwar Formfehler gemacht seien, die Steuer jedoch richtig bemessen worden sei.

Weit gefehlt, meinen dazu die Finanzrichter beider Instanzen. Ohne Wilhelm Teil zu zitieren, argumentieren sie doch mit dessen Bekenntnis: „Es lebt ein anders denkendes Geschlecht.“ Die Finanzrichter gehen nicht von dem materiellen Ergebnis aus, daß die Steuer nachträglich richtig berechnet wurde. Sie stellen die heutigen Rechtsschutzgarantien über jenes „Volksempfinden“, das zwar populär, aber nicht immer gerecht ist.

Für den Laien mag es vielleicht schwer verständlich sein, daß Formvorschriften so hoch gewertet werden, obwohl am Ergebnis nichts zu ändern ist. Das vom Grundgesetz garantierte Freiheitsfundament, nämlich der Anspruch jedes Bürgers auf rechtliches Gehör, gilt unbeschränkt auch für das Steuerwesen. Daher darf das Finanzamt auch nicht einen Irrtum einfach berichtigen, der für den Steuerpflichtigen nachteilig wirkt, ohne den Betroffenen vorher unterrichtet zu haben.

Die Verletzung dieses Grundrechts durch das Finanzamt erklären die Finanzrichter als einen „schweren Verstoß“, so daß der Steuerbürger in seine alten Rechte wieder eingesetzt werden muß. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß die richtige Steuerfestsetzung bestehen bleibt. Die Finanzrichter weisen darüber hinaus darauf hin, daß dem Steuerpflichtigen auch nicht die Möglichkeit genommen werden darf, andere Tatsachen vorzutragen, die dem Finanzamt unbekannt sind, die jedoch zu einer anderen Beurteilung des Steuerfalles führen könnten. Der Betroffene könnte ferner seinen Einspruch auch zurücknehmen, wenn er über den Irrtum des Finanzamtes aufgeklärt ist.

In diesem Entscheidungsfall hätte der Betroffene seinen Einspruch gegen die für ihn günstige Steuerfestsetzung zurücknehmen und den Abgabebescheid rechtskräftig werden lassen können. Dieses Recht hatte er auch, obwohl sich das Finanzamt zugunsten des Steuerpflichtigen geirrt hatte. Die Finanzrichter betonen treffend, daß das Prinzip der Rechtskraft eben auch dazu führen kann, daß eine fehlerhafte Veranlagung Gültigkeit erlangt. Der Fiskus muß für Irrtümer seiner Beamten nicht weniger einstehen als der einzelne Staatsbürger für seine Fehlleistungen. M.