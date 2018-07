Von Paul Hühnerfeld

Der Vorwurf, der uns Deutschen heute oft gemacht wird – wir hätten unsere schreckliche Vergangenheit zu schnell verdrängt und vergessen –, trifft zum Teil wohl auch für die deutsche Literatur zu. Wir haben einige Kriegslicher von Rang. Aber haben wir auch einen loman, der sich mit dem Faschismus auseinanersetzt und vor allem mit der Frage, wie es löglich war, daß 70 Millionen Deutsche sechs Millionen ihrer Mitbürger aussonderten und töteten? Diese schwerste aller Fragen in unserer Geschichte wird immer wieder gestreift, von ausindischen Schriftstellern auch oft zu beantworten versucht; die gültige deutsche Antwort steht noch aus – mag sein, daß sie zu niederschmeternd für uns ist, als daß sie von dieser Geneation noch gegeben werden könnte.

Inmitten solcher Schuld und versuchter Sühne dürfen zwei Bücher unserer Beachtung gewiß ein, weil beide – ohne die schwerste aller Fregen direkt zu beantworten – sie doch umkreisen und weil das erste von ihnen in eine solche Nähe zur furchtbaren Wahrheit rückt, wie ich es bei einem deutschen Roman bisher noch nicht ;espürt habe. Ich meine

Hans Keilson: „Der Tod des Widersachers“; G. Westermann Verlag, Braunschweig; 310 S., 13,80 DM.

Zuvor ein paar Worte über den Verfasser, weil sie hier nötig sind und dem Buch – wie man gleich erkennen wird – eine zusätzliche menschliche Dimension verleihen: Hans Keilson, der 1933 ein erstes Buch bei S. Fischer herausgab, mußte bald darauf, da sein Ahnenpaß bei den neuen Machthabern Mißfallen. erregte, Deutschland verlassen. Er floh nach Holland, wo er noch heute als Nervenarzt lebt.

Dieser Autor also, selber einer von denen unter uns, an denen wir gefehlt haben, versucht in seinem Roman etwas literarisch Neues und menschlich Erschütterndes: nämlich eine Beziehung, zwischen Verfolgtem und Verfolger herzustellen, darzutun, daß in einem übergreifenden Sinne beide zusammengehören – daß der Feind „B“ (unschwer zu erkennen, wer da gemeint ist) ohne den Verfolgten nicht auskommen kann. „So schuf er sich in mir ein Gegenbild reflektiert der Erzähler des Buches, der junge Verfolgte, den seine Freunde nicht abhalten können, sich ständig einfühlend mit dem Feind zu beschäftigen, „alles, was er in sich verschwieg und womit er selbst nicht zu Rande kam, erblickte er in mir. Bezaubert, hingerissen, und zugleich voll Entsetzen und Grauen... Wir wuchsen aneinander auf Eine Verwandtschaft war zwischen uns aufgerichtet, gebunden mit den starken Banden einer Feindschaft auf Leben und Tod.“

Das sind kühne Sätze, die heute überhaupt wohl nur. ausgesprochen werden, dürfen von einem Verfolgten, und die – das glaube niemand – bestimmt nicht dazu dienen sollen, unsere Schuld zu verkleinern. Im Gegenteil: indem Keilsons Buch die enge Verbundenheit zwischen dem „Widersacher B“ und dem jungen Verfolgten zeigt, wächst B’s Schuld ins Unermeßliche.