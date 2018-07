Unser Kursbarometer zeigt in dieser Woche die Tendenz auf dem Aktienmarkt nicht ganz richtig an. Die Standardwerte unter den deutschen Aktien haben einen spürbaren Abschlag hinnehmen müssen, der in den verschiedenen Indices deshalb nicht richtig zum Ausdruck kommt, weil eine Reihe von Spezial- und Lokalwerten gleichzeitig neue Gewinne erzielten. Die Tendenz war – wenn man wohlwollend sein will – bestenfalls gespalten, denn bei vielen Spezialwerten mit engem Markt blieben Dividendenerwartungen und Hoffnungen auf Zusatzaktien wirksam.

Wenn die Kurse der Hauptwerte unter Druck lagen, dann resultierte dies aus den Verkäufen nervös gewordener Ausländer, hauptsächlich Amerikaner. Die anhaltende Schwäche von Wall Street (und in Verbindung damit die labile Tendenz der anderen großen Weltbörsen) hat jetzt auf die deutschen Märkte übergegriffen. Deutsche Aktien sind oftmals die einzigen Aktien, die von den Ausländern noch mit Gewinn abgestoßen werden, können. Was liegt für die Ausländer näher, als nach dem Motto zu handeln: „Zu retten, was zu retten ist!“ Auf der anderen Seite sieht natürlich in der Bundesrepublik niemand die, Notwendigkeit, kursstützend einzugreifen. Schlagartig ist das Anlageinteresse des deutschen Publikums erloschen, auch für Investment-Zertifikate. Damit ist dann die traditionelle Jahresanfang-Schwäche doch noch eingetreten, allerdings mit einer Verspätung von rund vier Wochen, verzögert vor allem durch die zahlreichen Investment-Neugründungen.

Natürlich ist in den Börsensälen sofort ein unbehagliches Gefühl aufgekommen. Man fragt sich: Waren die überdurchschnittlichen Kurssteigerung gen der deutschen Aktienwerte wirklich gerechtfertigt, oder: haben wir die Hausse nicht zu weit getrieben? In der Beurteilung der langfristigen Tendenz besteht volle Einmütigkeit: Kurse sind nicht zu hoch. Aber kurzfristig sieht man für das jetzige Niveau doch einige Gefahren. Einmal ist zu berücksichtigen, daß das Aktionärspublikum von den Gesellschaften in diesen Monaten kräftig zur Ader gelassen wird. Und zwar über die Ausgabe von jungen Aktien. Die Banken melden, daß ihre Kundschaft schon jetzt ansehnliche Beträge bereit hält, um die jungen Aktien beziehen zu können. Diese Gelder fallen für die Erzeugung einer zusätzlichen Nachfrage aus. Der andere kritische Punkt ist die Unsicherheit, die stets vor großen internationalen Konferenzen in den Börsensälen aller Welt zu herrschen pflegt Immerhin gibt es Leute, die an eine neue Berlin-Baisse glauben, nicht an eine wirklich kritische Situation, aber dennoch mit Wochen der Unruhe und schwankenden Kursen, die Gelegenheit zum preiswerten Einsteigen bieten. Diese Gruppen sind es auch, die jetzt forciert Gewinne sicherstellen, um: rechtzeitig liquide zu sein. Andere lösen sich nur; von den „gefährdeten“ internationalen Werten und steigen in die sogenannten „Goldgeränderten“ um, weil sie sich hier besser aufgehoben fühlen ...

Von Konjunktur-Überhitzung, von einer neuen Diskonterhöhung spricht an der Börse zur Zeit niemand mehr. Allerdings nimmt auch niemand die jetzige Börsensituation zum Anlaß, von den Aktien in die Renten umzusteigen, wie es im Ausland teilweise beobachtet werden kann. In der Bundesrepublik hat sich der Rentenmarkt zwar erholt, weil einige Kapitalsammelstellen höhere Beträge angelegt haben. Aber auf der leicht erhöhten Basis ist wieder Ruhe eingekehrt, recht sorgfältig beschützt von den Banken, die darauf verzichten, Restbestände von Emissionen, mit denen sie hängengeblieben sind, unter allen Umständen abzustoßen. Um so nachdrücklicher fordern sie natürlich eine totale Emissionssperre, damit die Austrocknung des Marktes nicht von anderer Seite zunichte gemacht wird. Kurt Wendt