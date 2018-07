Inhalt Seite 1 — Was kann überhaupt Schlimmes passieren? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ervin Topf

Kein anderer Passus des Messing-Gutachtens ist so häufig zitiert worden wie der Satz: ‚Schlimm ist nicht so sehr, was passiert ist – schlimm ist vielmehr das, was passieren wird, wenn man diesen Gefahren nicht entgegentritt.“ – Welchen Gefahren? Sie sind im vorangegangenen Abschnitt des Gutachtens erläutert, der die Preisentwicklung im abgelaufenen Jahr darstellt.

Was das Jahr 1959 an „Steigerung des allgemeinen Preisniveaus“ gebracht hat, war, laut Blessing, in erster Linie den (wesentlich durch die Dürre bedingten) höheren Lebensmittelpreisen zuzuschreiben, „die das Publikum beunruhigten“ – übrigens nur vorübergehend, da ja schon bald eine rückläufige Bewegung in Gang gebracht werden konnte. Was die industriellen Verbrauchsgüter angeht, so wäre es, wie das Gutachten weiter besagt, „unrichtig, die... eingetretenen leichten Preissteigerungen zu überschätzen.“ Die eigentlichen, wenn auch vorerst noch latenten Gefahren (für die Preisentwicklung) aber gehen, wie das Memorandum sagt, von der konjunkturellen Übernachfrage aus, und von den massiven Lohnforderungen.

Leider hat Blessing in den folgenden Abschnitten des Gutachtens ganz und gar darauf verzichtet, „das Schlimme“ anschaulich zu machen, das er da – für den Fall, daß den bewußten Gefahren nicht rechtzeitig entgegengetreten werde – prophezeit. Das ist deshalb so bedauerlich, weil ja sehr viele Leute darauf aus sind, jene Gefahren zu bagatellisieren: also abzustreiten, daß überhaupt „etwas Schlimmes“ passieren könnte. Der? Warnern ist, zumal in den letzten Wochen, ja oft genug die gleiche Sentenz entgegengehalten worden, wie – in einer ganz ähnlichen Situation – vor vier Jahren. Nämlich: daß weniger die Konjunktur überhitzt sei, als vielmehr „das Gerede über die Konjunktur... und über angebliche Inflationsgefahren.“

Daran ist, diesmal, sogar etwas Richtiges. Es war tatsächlich ein grober Fehlgriff, daß einige Männer bei ihren Mahnungen, man dürfe die Dinge preis- und konjunkturpolitisch nicht treiben lassen, gleich auch die Währungsstabilität in Zweifel gezogen und damit den Inflationsteufel an die Wand gemalt haben. Im Blessing-Gutachten bringt zwar der letzte Abschnitt, wie seine Überschrift besagt, eine „währungspolitische Beurteilung“ der Situation; es ist darin aber, mit gutem Bedacht, lediglich von preispolitischen Tendenzen die Rede... und von Inflation überhaupt nicht. Da ja die Bundesrepublik ausgesprochenermaßen ein Niedrigpreisland ist, im internationalen Vergleich, ist die D-Mark infolgedessen auch in ihrem Außenwert so stabil, wie man’s nur wünschen kann: vielleicht sogar allzu „hart“. Insofern also ist jede Nervosität wegen angeblicher Inflationsgefahren unbegründet und höchst überflüssig.

Was meint nun aber das Blessing-Gutachten, wenn es expressis verbis von preis- und konjunkturpolitischen Gefahren spricht? Versuchen wir einmal, die Dinge zu konkretisieren ... Zweckmäßigerweise wird man dabei von dem Einwand ausgehen, der immer wieder aus dem Munde von Praktikern, also Kaufleuten und Industriellen, zu hören ist, mit der abwehrenden Feststellung: „In unserem Bereich ist von ‚Überhitzung‘ ja wahrhaftig nichts zu verspüren, und unsere Preise sind nicht gestiegen, sondern haben auf längere Sicht eher eine deutlich fallende Tendenz...“ Das mag durchaus zutreffen. Freilich besagt ein solches Urteil, das nur für diese oder jene Branche gilt – so. etwa, für Autos, Möbei, Radios, Fernsehgeräte – noch nichts über die Gesamtentwicklung, in die schließlich und endlich alle Branchen mit hineingezogen werden müssen. Deshalb nämlich, weil sie sämtlich – die einen früher, die anderen später – von den Auswirkungen einer allgemein werdenden Überbeschäftigung und Übernachfrage betroffen werden: zunächst arbeitsmarkt- und lohnpolitisch, dann über Preisverteuerungen, die ihnen gesteigerte Kosten und Verschiebungen im Absatz bringen, und schließlich über die Anspannung der Kreditmärkte.

Es ist eine Erfahrungstatsache, daß bisher noch jeder boom geschäftliche Rückschläge nach sich gezogen hat. Diese waren stets um so schwerer, je mehr das spekulative Moment vorher zu übersteigerten Aufträgen, Investitionsplanungen und Vorratskäufen geführt hatte. Wenn in jenen Sparten, die eine „Schlüsselfunktion“ haben, die vorhandenen Kapazitäten voll ausgenutzt oder alle verfüglichen Arbeitskräfte in den Produktionsprozeß eingespannt sind, und wenn nun, bei einem Zuviel an Aufträgen, die Lieferfristen immer länger werden, dann hat das, absolut zwangsläufig, zur Folge, daß (erstens) „vorsorglich“ mehr Aufträge gegeben werden, als im Hinblick auf den voraussichtlichen Absatz verantwortet werden kann, daß (zweitens) Überpreise für „prompte Ware“ – also solche, die mit stark verkürzten Fristen lieferbar ist – geboten und bewilligt werden, und daß (drittens) der Ausbau, neuer Kapazitäten in Angriff genommen wird.