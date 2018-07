Etwa zwei Monate werden die Aktionäre der Bayerischen Motoren-Werke AG, München, noch auf einen neuen Sanierungsvorschlag warten müssen. Bis dahin bleiben die BMW-Aktien ein beliebtes Spekulationspapier, allerdings ein gefährliches, denn es besteht wohl kaum ein Zweifel, daß der Kurs von gegenwärtig 300 bis 350 v. H. weder dem inneren Wert noch den nahen Zukunftsaussichten des Unternehmens entspricht. Wenn das Papier auf diese Höhe klettern konnte, dann ist das eine Folge von Interessentenkäufen, aber auch von gewinnlüsternen Mitläufern, die hier ein schnelles Geschäft machen wollen.

In etwa acht Wochen, so hat der neue Aufsichtsratsvorsitzende vonBMW, Dr. Johannes Semler, (Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. V.), erklärt, soll eine neue Hauptversammlung stattfinden, der man dann handfeste Vorschläge über die Weiterführung des seit Jahren in Bedrängnis befindlichen Unternehmens machen wird. Dabei – so ist beabsichtigt – will sich der vom Registergericht vervollständigte Aufsichtsrat (die Ergänzung war notwendig, weil er durch ständige Mandatsniederlegungen nicht mehr funktionsfähig war) auf die Ergebnisse zweier Kommissionen stützen. Die eine, unter dem Vorsitz des „Sanierungsfachmanns“ Dr. Fritz Aurel Goergen, wird sich mit den inneren Problemen von BMW zu befassen haben; die andere (der „Sanierungsausschuß“ unter Dr. Wilcke von der Quandt-Gruppe) soll alle Projekte prüfen, die dem Unternehmen wieder ein gesundes Fundament geben könnten. Dr. Goergen, der erst kürzlich Henschel sanierte, wird zwar nicht die offiziellen Funktionen eines Vorstandsvorsitzenden wahrnehmen, aber in der Praxis den Vorstand leiten können.

Zwei Bemerkungen von Dr. Semler sind unter den gegenwärtigen Umständen bedeutungsvoll. Einmal sagte er, man sei sich im Aufsichtsrat einig darüber, daß BMW als absolut unabhängiges Unternehmen erhalten bleiben solle. Auf der anderen Seite bezweifelte er, ob die bisherigen Aktionäre in der Lage sein werden, die zur Sanierung erforderlichen 50 bis 70 Mill. DM selbst aufzubringen. (Wobei zu berücksichtigen ist, daß man mit einem solchen Betrag noch kein aussichtsreiches Produkt tionsprogramm hat). Die herausgestellte Unabhängigkeit mag ein Trostpflaster für die bayerischen Gemüter sein, aber es ist doch schwer vorstellbar, daß eine Gruppe, die sich bei BMW engagiert, nicht auch einen gewissen Einfluß auf das Unternehmen haben will. Offenbar möchte die Quandt-Gruppe, die über einen noch unbekannten Anteil am BMW-Kapital verfügt, hier die Weichen stellen. Wohin der Zug laufen wird, ist zur Zeit noch völlig offen. Man spricht über alle möglichen Interessenten, aber nur noch ganz wenig über Daimler, ein Unternehmen, das bei den freien BMW-Aktionären in Ungnade gefallen ist, weil ihnen der BMW-Anschluß an das Stuttgarter Unternehmen zu radikal erschien. Nun darf aber nicht vergessen werden, daß neben Flick und der Deutschen Bank auch die Quandt-Gruppe über ein Aktienpaket bei Daimler (etwa 12,8 v. H.) verfügt. Es kann doch nicht als ausgeschlossen gelten, daß sich die Quandt-Gruppe bereit erklären wird, die scheinbar zerrissenen Fäden BMW-Daimler wieder zu knüpfen, vielleicht nicht ganz so fest, wie ehemals beabsichtigt. Kommt die Quandt-Gruppe nicht zum Zuge, so wäre immerhin möglich, daß Goergen, dessen Stellung durch einige potente Finnanzgruppen gestützt wird, einen Plan aus der Tasche zieht. Vorerst ist er in die zweite Linie gedrängt.

Mit betonter Zurückhaltung äußern sich die bisher im BMW-Fall sehr emsig gewesenen Banken. Daß sie angesichts der hohen Kredite, die sie BMW gewährt haben, nicht uninteressiert sein können, ist selbstverständlich, aber offensichtlich haben sie ihre Vermittlerrolle aufgeben müssen, was der einen offensichtlich leichter, der anderen schwerer fällt. K. W.