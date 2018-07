Von Max Rychner

Dieser Roman ist diskret und der feingestuften menschlichen Regungen kundig, gehört also einer anderen Literatur an als die Werke der Schock-Literatur mit ihren Ekelsphären und bereits beim billigen Jakob erstandenen Geworfenheiten. Der Verfasser ruft das alte Berlin der letzten Jahrhundertwende herauf, das viel äußeren Glanz und scheinbare Kraft zeigt, aber als Stadt und Mittelpunkt eines hochstrebenden Landes doch auch, was man zu leicht vergißt, sensible Nervenbahnen hatte und an entscheidenden Stellen Müdigkeiten und Trauer –

Gustav Hillard: „Kaisers Geburtstag“, Berliner Roman; Verlag Hoffmann & Campe, Hamburg; 268 S., 14,80 DM.

Ein Minister und der eine seiner Söhne: sind die Helden der Erzählung, der Vater überlastet und mit gespannten Kräften, in sich noch eins, dem Kaiser und Reich dienend, ein in die politische Sphäre erhobener Verwandter Thomas Buddenbrooks, die Söhne im Kern ihrer Person zwiespältig, beide in Bereichen der Kunst die Befreiung von standesgemäßen, aber ungeliebten Daseinsformen und dafür individuelle Erfüllungen suchend. Schöne, gefährdete Jugend, die sich ganz gibt und einsetzt, aber in den Wertunterscheidungen der Liebe unsicher geworden ist: von ihr weiß Hillard vieles; in den Irrtümern seines Helden, in dessen weltflüchtiger ethischer Sendung erblickt er Zeichen der sich wendenden Zeit. Er zeigt uns auch das Berlin, das Fontane nicht mehr gesehen und geschildert hat, ernster, kälter geworden, aufgedonnert im Aufwand der Vergnügungslokale für die Zugereisten, in seinen alten, sich zurückhaltenden Schlichten aber leise und im Witz oft weise. Der Kaiser und sein Hofprediger, einige Spitzen damaliger Gesellschaft treten auf – all das ist vom Gang der Geschichte später wüst zusammengestampft worden, Ungerechte, aber auch wie viele Gerechte! Hillard kennt die lacrimae rerum, seine Menschen entstammen abendlichen Häusern und über ihnen liegen bereits, wie über der Stadt, die Schatten eines Vorauswissens, welches die erzählte Gegenwart manchmal mit Nichtwirklichkeit durchfärbt. Die Sprache hat hier noch jene. Haltung, die sich an großen Mustern ihrer selbst vergewissert hat, wie das einst zum Ethos des Schriftstellers gehörte, das heißt sie leben im Aussagen, Andeuten, Verschweigen. Für Schock-Leser etwas viel auf einmal, aber es gibt bessere, und sie wünschen wir diesem Buch, das bereit ist, ohne sich anzubieten.