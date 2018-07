Bezugsrecht- und Dividendenabschlag

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir mitteilen könnten, zu welchem Zeitpunkt man im Besitz von Aktien sein muß, um in den Genuß von Dividenden, Bezugsrechten oder auch sog. Gratisaktien kommen zu können. R. K., Mosbach

Antwort: Wird auf der Hauptversammlung nichts anderes beschlossen, ist die Dividende sofort nach dem Gewinnverteilungsbeschluß der HV zahlbar. Am zweiten Börsentag nach der HV werden die Aktien des betreffenden Unternehmens „ex Dividende“ gehandelt, d. h. der Dividendenanspruch wurde von ihnen abgetrennt. Entsprechend wird auch der Kurs der Aktie zurückgenommen. Für einen Normalkäufer ist es gleichgültig, ob er eine Aktie kurz vor der Dividendenausschüttung erwirbt oder danach. Erwirbt er sie vorher, so bekommt er später einen Teil seines Kaufpreises als Dividende zurückgezahlt. Kauft er „ex Dividende“, braucht er entsprechend weniger aufzubringen. Gegenüber den festverzinslichen Werten besteht also ein grundlegender Unterschied. Hier werden beim An- und Verkauf die angefallenen Zinsen bis auf den Tag ausgerechnet.

Der Bezugsrechtabschlag erfolgt nach dem dritten Notierungstag der Bezugsrechte. Wer vorher eine Aktie erwirbt, kauft das Bezugsrecht noch mit. Danach sind Aktien nur noch „ex Bezugsrecht“, also entsprechend billiger zu haben. Für die Ausgabe von Zusatzaktien gilt die gleiche Regelung.