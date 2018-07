Woblieb der 1958er Wein?

In Ihrer Neujahrsausgabe brachten Sie auf Seite 17 eine neckische Karikatur zum Theme „Weinpreise“. Gestalten Sie mir hierzu eine kleine Berichtigung:

Der Jahrgang 1958 war mengenmäßig der größte des 20. Jahrhunderts im jetzigen Bundesgebiet (4,8 Millionen Hektoliter). Der 1959er erbrachte nur 10 v. H. weniger (4,3 Millionen Hektoliter) lt. Feststellung des Statistischen Bundesamts. Die Begründung der Preise der beiden Jahrgänge in diesen Bildern ist also nicht ganz schlüssig, wenn es dort heißt, daß ‚1958 net viel g’wachse ischt“.

Ich darf Ihnen die für den Verbraucher unverständliche und unerwünschte Preisentwicklung aus näherer Kenntnis der Dinge anders erklären: 1957 betrug die Ernte (ebenfalls nach dem Statistischen Bundesamt) nur 2 263 000 Hektoliter, in den Vorjahren z. T. noch weil weniger. Der Jahrgang 1957 brachte also weniger als die Hälfte des Jahrgangs 1958, und doch scheint dieser Jahrgang unerschöpflich zu sein. Besuchen Sie in Mainz, in Rheinhessen oder im Rheingau eine Weinstube oder Winzergenossenschaft, so finden Sie auf dem Preisaushang oder der Weinkarte fast nur 1957er, gelegentlich auch noch einen älteren Ausschankwein zum Preise von mindestens 80 Dpf, 1 DM und mehr die 2/10 I, also mindestens 4 DM den Liter, einen 1958er dagegen nur selten und dann an versteckter Stelle, so daß er nur von besonders hartnäckigen Gästen gefragt wird. Der Hauptkonsum wird damit eindeutig auf den 1957er konzentriert. Warum wohl?

Als der 1958er trinkreif wurde, hofften die Weintrinker hierzulande der großen Ernte entsprechend mindestens auf eine Halbierung der Preise, und einige wenige Wirte brachten auch einen 1958er zu 40 bis 50 Dpf das Glas heraus (vor dem Krieg bezahlte man hier für ein Glas 25 bis 30 Pf), aber die Freude der Weintrinker war nur von kurzer Dauer. Das große weinunkundige Publikum war mit seinen guten Einkünften an das bisherige Preisniveau so gewöhnt, daß es den billigeren 1958er, wenn er überhaupt angeboten wurde, gegenüber dem 1957er als zu jung und daher minderwertig empfand, ja man genierte sich offensichtlich, den 1958er zu bestellen, als wenn dies eine Art Betrug am Wirt wäre, obwohl der 1958er Jahrgang wegen seiner höheren Süße zum großen Teil naturrein (also ungezuckert) eingekellert werden konnte, der 1957er dagegen nur in seltenen Ausnahmefällen.

Wenn in Kürze schon der 1959er auf dem Markt erscheint, wird es vollends unbegreiflich erscheinen, wo der große Jahrgang 1958 geblieben ist und warum kein Winzer und Weinhändler über allzu große Vorräte an 1958er klagt, die doch bei der schwachen Nachfrage noch vorhanden sein müßten.

Um den mengenmäßig so kleinen Jahrgang 1957, der normalerweise längst weggetrunken sein müßte, noch möglichst lange am Leben zu erhalten und dessen hohes Preisniveau ohne störenden Preiseinbruch durch den überreichlich geernteten 1958er bis zu dem noch teurer werdenden 1959er hinüberzuretten, wurde der 1957er mit dem 1958er verschnitten, was nach dem Weingesetz bis zu 49 v. H. der Gesamtmenge zulässig ist. Es ist dem Winzer und Weinhandel (auch dieser darf natürlich Weine verschneiden) gelungen, den mengenmäßig größten Jahrgang des Jahrhunderts aus Gründen der „Preisdisziplin“ zum größten Teil verschwinden zu lassen,

Neuerdings heißt es In Winzerkreisen, der noch vorhandene 1958er würde mit dem 1959er verschnitten, weil dieser zuwenig Säure habe und daher nicht haltbar genug sei. Der 58er wird also auf jeden Fall preisgünstig verwertet! A. H., Mainz