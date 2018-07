Die Wohlstands-Demonstration hat die Macht des „Königs Kunde“ gebrochen

Von Ludwig Henze

Seit es eine systematische Verkaufspsychologie gibt, ist der Ausdruck „König Kunde“ allen geläufig. Dieser zunächst für den Verkäufer als Eselsbrücke gedachte Begriff ist seinerzeit auch dem Käufer bekanntgeworden, der sich oft nur deshalb als Majestät gebärdete, um zu prüfen, ob man ihn als solche respektiere. Der Käufer hatte immer recht, so lautete die Gebrauchsanweisung für den Verkäufer nach dieser Doktrin. Der Kunde hatte insbesondere dann recht, wenn er die Ware beanstandete.

Gewiß hat man es mit der orthodoxen Anwendung des Grundsatzes vom König Kunden oft übertrieben. Wenn der Kunde als Majestät behandelt wurde, so galt es, auch vor diesem Thron Mut zu beweisen. Dann und wann kam das vor. Die große Mehrheit der Verkäufer jedoch gab chinesisch lächelnd nach und bestätigte damit das Vorhandensein eines Käufermarktes, wenn ein unzufriedener Kunde androhte, er werde von diesem Vorfall in seinem Bekanntenkreis erzählen. Die früher so oft zu findende Bitte „Sind Sie zufrieden, sagen Sie es anderen; sind Sie es nicht, sagen Sie es mir!“ ist der beste Beleg dafür, daß der Verkäufer davor Angst hatte, durch Pannen potentielle Käufer zu verlieren.

Die Schaffner-Bedienung

Diese beredte Bitte findet sich heute allenfalls noch in alten Läden, und auch dann nur deshalb, weil der Laden noch nicht modernisiert worden ist. In diesen älteren Läden fühlt man sich auch daran erinnert, daß es früher üblich war, sich für den Kauf zu bedanken. Aber auch das Schild „Vielen Dank und auf Wiedersehn“ ist in der Regel verschwunden. Und daß es in den Supermärkten rein technisch unmöglich ist, das Dasein eines Königs zu entdecken, beweist vollends, daß der König Kunde sehr zivil geworden ist. Manchmal kennt man selbst nach Jahresfrist nicht seinen Namen.

Man muß sich klar darüber werden, daß sich die Schaffnerbedienung, wie man die neue Bedienungsform in Anlehnung an die von der Straßenbahn entwickelte Abfertigung zweckmäßig bezeichnen kann, nicht nur mit der Rationalisierung erklären läßt. Auch im englischen Parlament sitzen sich Opposition und Regierung nicht nur aus architektonischen Gründen gegenüber. Daß man im Unterhaus so und nicht anders sitzt, daß die Schaffnerbedienung sich durchsetzen konnte, erklärt sich damit, daß diese Formen Ausdruck einer gegebenen Selbsteinschätzung sind.