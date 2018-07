In den letzten Jahren ist es üblich geworden, die Tüchtigkeit einer Unternehmungsleitung an der Steigerung der Bilanzsumme zu messen. Daran glaubte man die sogenannte Dynamik ablesen zu können. Wer etwas von Bilanzen versteht, weiß, wie leicht man sich in dieser Beziehung täuschen kann. Bei reinen Industriebetrieben weniger als bei großen Konzernen und vor allem bei Banken. Gerade die Kreditinstitute sind bemüht, zum Jahresende Bilanzen aufzustellen, die „ohne Fehl und Tadel“ sind. Man legt Wert auf eine möglichst hohe Liquidität und außerdem auf das Sichtbarwerden des Wachstums, das zumindest nicht unter dem Durchschnitt der vergleichbaren Institute liegen darf. Die Bilanzsumme ist jedoch eine manipulierbare Größe, und zwar manipulierbar, ohne daß irgend jemand mit irgendwelchen Bestimmungen in Konflikt gerät.

Die Hamburgische Landesbank – Girozentrale –, die als zweite hamburgische Bank (nach der Vereinsbank in Hamburg) ihre Bilanz veröffentlicht und die hinsichtlich dieses Termins ohne Zweifel ein Lob verdient, hat per 31. 12. 59 der Versuchung widerstanden, ein Bilanzwachstum vorzuzeigen, das nicht echt gewesen wäre, Während nämlich die Bilanzsumme per 31. 12. 58 noch um rund 12,5 v. H. auf 1670 Mill. DM gewachsen war, betrug ihre Ausdehnung per 31.12.59 nur etwa 2 v. H. (auf 1705 Mill.). „Schuld“ an dieser Entwicklung war nach Aussage der Verwaltung der Rückgang der Einlagen, der allerdings nur als vorübergehend bezeichnet wird, weil zum Jahresende ein Abzug von Einlagen von Kreditinstituten erfolgte, der sich aus der Funktion der Bank als Girozentrale ergibt. Man hätte sich natürlich Einlagen von anderer Stelle „besorgen“ können, aber warum eigentlich?

Es kann nämlich als sicher gelten, daß die Bank dennoch in 1959 gut verdient hat und darauf kommt es letzten Endes an. An den ausgewiesenen Steuern von 7,44 (7,37) ist der Gewinn allerdings nur ungenügend zu erkennen, weil das vergleichbare Steuerbild durch Steuerabschlußzahlungen getrübt wird. Man wird sich deshalb an den Umsatz halten müssen, der auf der einen Seite des Hauptbuches um 8,1 v. H. auf 67 Mrd. DM gestiegen ist. Nun läßt sich natürlich auch hier einwenden, daß der Umsatz eine höchst problematische Größe ist, aber wenn man so will, dann läßt sich bis auf den Posten „Grundkapital“ in jeder Bilanz alles anzweifeln.

Als Ergebnis wird nach Zuführung von 1,2 Mill. DM an die Sicherheitsrücklage ein Reingewinn von 4,8 Mill. DM ausgewiesen. Hiervon erhält die Hansestadt Hamburg 1 Mill. DM (oder 5 v. H.) zur Verzinsung des Grundkapitals, außerdem werden noch einmal 3,8 Mill. DM der Sicherheitsrücklage zugewiesen, so daß sich die Rücklagen auf 35 Mill. DM stellen. Das gesamte haftende Eigenkapital beträgt damit 55 Mill. DM. Daß daneben noch recht beträchtliche stille Rücklagen vorhanden sind, braucht nicht besonders betont zu werden. Auch im vergangenen Jahr scheint man in dieser Hinsicht wieder fleißig gewesen zu sein. Eine der Quellen, aus der die stillen Reserven gespeist werden, sind offensichtlich die Einnahmen aus den steuerfreien Wertpapieren, die einen großen Teil der festverzinslichen Wertpapiere (zusammen rund 67 Mill. DM) ausmachen.

Im vergangenen Jahr hat die Bank das langfristige Geschäft wieder besonders gepflegt. Sie hat – die günstige Kapitalmarktsituation in der ersten Hälfte 1959 nutzend – den Umsatz eigener Wertpapiere um 88,3 auf 330,6 Mill. DM ausgeweitet. Das war wiederum die Grundlage für die Intensivierung des Grundkreditgeschäfts, das seit Kriegsende den größten Jahreszuwachs verzeichnete. Im Schiffskreditgeschäft mußte begreiflicherweise kürzer getreten werden. Eines ist allerdings hier bemerkenswert: Trotz der schlechten Frachtenlage können die Reeder immer noch als pünktliche Zahler gelten. Ihre Tilgungs- und Zinsrückstände fallen praktisch nicht ins Gewicht.

K.W.