Das abgelaufene Geschäftsjahr 1959 war für die Hypothekenbanken, sofern sie einigermaßen glücklich operiert haben, außerordentlich günstig. Die Realkreditinstitute haben insgesamt 5,34 Mrd. DM an Pfand- und Kommunalschuldverschreibungen abgesetzt. Das waren 32 v. H. mehr als im Jahr zuvor. An dieser günstigen Entwicklung hat die Frankfurter Hypothekenbank partizipiert. Ihr Anteil am Gesamtabsatz ist zwar um eine Kleinigkeit zurückgegangen, er beträgt nur noch 4,9, gegenüber 5,4 v. H. in 1958. Die Expansion hat sich auch in den Erträgen ausgewirkt. Sie gestatten die Verteilung einer auf 15 (14) v. H. erhöhten Dividende.

Bei der günstigen Geschäftsentwicklung hat der Umlauf an Schuldverschreibungen die Milliardengrenze nicht unerheblich überschritten. Insgesamt ist er auf 1,16 Mrd. DM gestiegen, das sind, genau wie im Jahr zuvor, 222 Mill. DM mehr. Dabei wurde die gesetzlich vorgeschriebene Umlaufgrenze nahezu erreicht. Der freie Raum für Emissionen betrug bei Jahresende nur noch 80 Mill. DM; das macht eine Kapitalerhöhung notwendig. Die Verwaltung schlägt vor, das Grundkapital um 5 Mill. auf 20 Mill. DM zu erhöhen. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht im Verhältnis 3 : 1 zum Kurs von 150 v. H. angeboten. Bei dem derzeitigen Kurs der Aktien der Frankfurter Hypothekenbank beträgt der rechnerische Wert des Bezugsrechtes etwa 185 v.H.

Ist die Kapitalerhöhung durchgeführt, dann erweitert sich die Umlaufsgrenze um nochmals rd. 200 auf etwa 280 Mill. DM. Damit wird das Institut im nächsten Jahr aller Voraussicht nach auskommen. Es wird den freien Raum aber auch gebrauchen, denn nichts spricht dafür, daß der Bedarf der Bauwirtschaft an Hypotheken oder auch Kommunaldarlehen 1960 wesentlich geringer sein wird, als es in den letzten beiden Jahren der Fall war. Ob 1961 erneut eine Kapitalerhöhung notwendig wird, hängt nicht allein von dem dann noch bestehenden freien Spielraum ab; es wird wesentlich auch darauf ankommen, ob das am 31. Dezember 1960 auslaufende Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiete des Realkredites verlängert wird. Bei der Frankfurter Hypothekenbank ist man der Auffassung, daß dies unbedingt geschehen sollte. Solange eine Beruhigung am Kapitalmarkt noch nicht eingetreten ist, empfiehlt es sich nicht, auf der ganzen Linie zu der klassischen Umlaufsgrenze von 20 v.H. der ausgewiesenen eigenen Mittel zurückzukehren. In Bonner Regierungsstellen ist man teilweise anderer Auffassung. Sollte sich diese durchsetzen, dann würde unabhängig davon, ob noch Raum für Emissionen frei ist oder nicht, eine Kapitalerhöhung bei der Frankfurter Hypothekenbank, aber auch bei anderen privaten Hypothekenbanken notwendig. W. R.