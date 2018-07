Von Sigmund Chabrowski

Der tropfende Wasserhahn im Badezimmer, die nicht mehr richtig schließende Tür, der Defekt am Lichtschalter, das undichte Haus dach – welch ärgerliche Kleinigkeiten des Alltags. Oder: eine Dreizimmerwohnung muß dringend renoviert werden, im Familienheim-Neubau ist noch eine vergessene Lichtleitung zu installieren. Wer wüßte nicht zu bestätigen, wie schwer heutzutage für derartige Arbeiten Handwerker zu gewinnen sind. Und dann die Preise! Viel Geduld, eine gute Portion Überredungskunst und mancherlei Tricks sind erforderlich – kleine Aufmerksamkeiten wirken hier und da Wunder –, um solche Arbeiten auch zu annehmbaren Preisen ausgeführt zu erhalten.

Bonn, Ende Februar

Wir machten aus unserem Herzen keine Mördergrube und trugen unsere Erfahrungen im Umgang mit Handwerkern dem Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks vor. Joseph Wild – seines Zeichens Bäckermeister und seit vielen Jahren in führender Position der Handwerksorganisation tätig – empfing uns im „Haus des Deutschen Handwerks“, jenem repräsentativen Neubau an der Koblenzer Straße zu Bonn, der im Rheinvillenviertel zwischen Bundeskanzleramt und Auswärtigem Amt, gleich neben dem Bundespräsidentenpalais, Zeugnis von neuzeitlichem handwerklichem Schaffen ablegt. Handwerksbetriebe aus dem gesamten Bundesgebiet haben bei diesem Bau mitgewirkt. Das Präsisidentenzimmer, eine Stiftung des niedersächsischen Handwerks und ein vorbildlicher Büroraum, ist übrigens mittlerweile in siebzig deutschen Auslandsmissionen nachgebildet worden.

Und just an dieser Stätte handwerklichen Qualitätsschaffens mußten wir Klage über eine zunehmende Unzuverlässigkeit des Handwerks führen, darüber, daß Termine nicht mehr eingehalten werden und die Qualität der handwerklichen Arbeit immer häufiger zu wünschen übrigläßt. „Mir ist das alles geläufig“, entgegnete Präsident Wild. Er kam gerade von einer Unterredung mit dem Bundeskanzler, der in Rhöndorf mit Handwerkern auch nicht eben die besten Erfahrungen gemacht haben soll. Auch andere Bonner Regierungsbeamte lassen Präsident Wild kaum vorübergehen, ohne ähnliche Klagen vorzutragen.

„Mir ist das alles geläufig. Ich will meine Handwerkskollegen auch nicht alle in Schutz nehmen. Es wird bei uns noch vieles besser werden müssen. Aber wenn jemand von der Unzuverlässigkeit ‚des‘ Handwerks spricht, so ist das eine falsche Verallgemeinerung. Wenn zum Beispiel ein Installateur zum verabredeten Termin den versprochenen Gesellen nicht schickt, weil der gerade seine Grippe ‚genommen‘ hat oder für einen neuen, noch dringenderen Schadensfall gebraucht wird, dann können Sie den Meister nicht ,unzuverlässig’ nennen – und erst recht nicht das ganze Handwerk.“

Und nach einer kurzen Pause: „Überlegen Sie einmal, am besten mit Ihrer Frau, welche Handwerker. Sie in der letzten Zeit in Anspruch genommen haben und wie oft Sie gut und pünktlich bedient wurden – etwa vom Uhrmacher, Schneider, Friseur, Schuhmacher, Bäcker, Fleischer, Augenoptiker und manchen anderen. Das alles nehmen die Menschen achtlos als selbstverständlich hin. Aber wenn etwas nicht nach Wunsch geht, dann erregen sie sich und schelten auf ‚das‘ Handwerk.“