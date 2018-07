... mit Ausnahmen vom Zollabbau im Gemeinsamen Markt

Bonn, Ende Februar

Die Bundesregierung hat bei der EWG-Kommission in Brüssel zwei Anträge gestellt, um den Schwierigkeiten zu begegnen, in die einige Zweige der Ernährungswirtschaft durch den Zollabbau geraten sind. Infolge der im Interesse der heimischen Landwirtschaft nach oben manipulierten Preise für Getreide und Zucker können – nach Meinung Bonns – diese Ernährungsgüter nicht in die nächste Zollsenkung vom 1. Juli einbezogen werden.

In Holland kostet das Weizenmehl ab Mühle zwischen 36 und 40 DM, bei uns 61 bis 67 DM. Für Zucker betragen die Preisunterschiede zu den EWG-Ländern bis zu 10 v. H., gegenüber dem übrigen Weltmarkt mehr. Früher wurden diese Preisunterschiede durch hohe deutsche Zölle abgefangen. Mit dem Zollabbau in der EWG verliert dieser Schutz seine Wirkung. Darum hat jetzt die Bundesregierung in einem ersten Antrag vorgeschlagen, besonders genannte Produkte aus Getreide und Zucker künftig von den Zollsenkungen und Kontingentsaufstockungen auszunehmen. Solche Waren sollen also von der Niederlegung der Handelsschranken zwischen den EWG-Ländern vorerst ausgenommen werden. Es dürfte das erstemal sein, daß ein EWG-Staat derartiges beantragt.

Der zweite Antrag bezieht sich auf die Verbilligung von Getreide aus inländischer Erzeugung durch „Rückvergütungen“, sofern der Getreidepreis über den Weltmarktpreis angehoben ist und zur Schweine- und Geflügelproduktion verwendet wird, die ins Ausland geht. Das in der Bundesrepublik praktizierte Verfahren stellt natürlich eine Subvention dar und muß nach dem EWG-Vertrag liquidiert werden. Der deutsche Antrag verlangt, die Mitglieder der EWG sollten den Erzeugern von Veredlungsprodukten Getreide und Zucker nur zu ihrem jeweiligen Inlandpreis, aber nicht billiger zur Verfügung stellen, wenn die Ware in ein anderes EWG-Land exportiert wird. Kalkulation und Preisstellung sollen für solche Exporte so erfolgen, als ob die Ware für den eigenen Binnenmarkt bestimmt wäre.

Es ist schwer, die Aussichten des deutschen Antrages abzuschätzen. In Brüssel ist die Neigung, in dieser Angelegenheit etwas zu tun, in letzter Zeit gewachsen. Der EWG-Vertrag verweist für solche Fälle auch auf die Möglichkeit direkter Verhandlungen zwischen den EWG-Ländern. Holland ist bei diesem Problem unser wichtigster Partner. Besprechungen sind bereits von beiden Seiten mit großer Diskretion vorbereitet worden. In der CDU-Fraktion denkt man übrigens auch noch an die Möglichkeit, Backwaren (Brot) an der Grenze mit einer Importabgabe zu belegen. Da diese Waren aber seit langem liberalisiert sind, vertrüge sich eine solche Maßnahme weder mit dem EWG- noch mit dem GATT-Vertrag.

F. L.