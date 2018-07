J. K. Paris ‚ Ende Februar

Auf die französische Regierung ist in den letzten Tagen und Wochen eine Welle von Lohn- und Preisforderungen zugerollt, der sie sich nicht mehr erwehren kann – wenigstens nicht so, wie es die Preisstabilität erfordern würde. Die Regierung gab den Lohnforderungen der Staatsbeamten zum Teil nach; sie ist bereit, auch die Preisforderungen der Bauernschaft zum großen Teil zu erfüllen.

Sie hat damit allerdings weder die eine noch die andere Partei zufriedengestellt, wohl aber den Appetit von anderen Berufsgruppen angeregt. Die Beamten haben eine durchschnittliche Jahreslohnerhöhung von 3,22 v. H. zugestanden erhalten. Die von dem Industrieminister Jeanneney den Angestellten der „Electricite et Gaz de France“ bereits vor einigen Wochen versprochene Lohnerhöhung beträgt sogar 5 v. H.

Die Bauern erhalten höhere Preise für ihre wichtigsten Erzeugnisse; die Agrarpreise werden denen der industriellen Ausrüstung der Landwirtschaft angepaßt. Das Einkommen der Bauernschaft hat sich im letzten Jahr gegenüber dem Vorjahr um rund 10 v. H. vermindert, während die meisten übrigen Berufsschichten eine leichte Einkommenzunahme zu verzeichnen hatten. Der blutigen Bauernrevolte von Amiens folgten in den letzten Tagen etwas friedlichere Kundgebungen, in denen die Bauern aber nicht weniger energisch „ihr Recht, an der Zunahme des Einkommens genau wie die übrigen Berufsschichten beteiligt zu werden“, forderten.

Die aus den Inflationsjahren überlieferte Ansicht, daß dieser „Fortschritt“ durch nominelle Lohn- und Preiserhöhungen gewährleistet werden könne, spukt noch in zahlreichen Köpfen. Die Regierung will andererseits unter allen Umständen soziale Unruhen vermeiden und sucht außerdem weite Arbeiter- und Bauernkreise durch Lohn- und Preiskonzessionen an ihre Außenpolitik zu binden. De Gaulle unterstützt diese Bestrebungen und verweist die Verteidiger einer strengen Finanzpolitik, die übrigens in der Regierung nicht mehr sehr zahlreich sind, auf den Platz in der Ecke.

Finanzminister Baumgartner hat einen schweren Stand. Man entgegnet seinen Vorhaltungen, daß auch in den Nachbarländern der inflatorische Druck gegenwärtig sehr stark sei und die französische Wirtschaft daher bei erhöhten Preisen (eine erste Stahlpreiserhöhung ist dieser Tage ebenfalls erfolgt) kein Terrain gegenüber den Konkurrenten verliere. Man vergißt, daß Frankreich – im Gegensatz zu seinen Nachbarstaaten – die Inflation erst seit kurzem überwunden hat.

Außerdem steigen die Staatsausgaben rasch an. Der Gesamtfehlbetrag des Staatshaushalts („impasse“) wird sich im laufenden Jahr voraussichtlich um 1 Mrd. Neue Francs auf 7 Mrd. NF erhöhen. Da die Steuererträge im Etat niedrig angesetzt worden sind, ist bei anhaltender Expansion allerdings auch mit vermehrten Einnahmen zu rechnen. Zudem hat Baumgartner von seinem Vorgänger einen kleinen „Juliusturm“ (5 Mrd. NF) geerbt. Aber solche Erbschaften sind besonders in Frankreich für einen Finanzminister, der eine gesunde Finanzpolitik durchsetzen will, eine Belastung. Die „Ausgabenminister“ geben keine Ruhe, bevor das Geld wieder bis zum letzten Nouveau Franc verschenkt ist.

Antizyklische Maßnahmen sind in Frankreich, wo die Vollbeschäftigung zu einer staatlichen Doktrin erhoben worden ist, besonders unbeliebt. Trotzdem sucht der Finanzminister den Damm gegen die Inflation zu verstärken. Baumgartner beabsichtigt, das System der Mindestreserven der Banken bei der Zentralbank nun auch in Frankreich einzuführen. Die Banken und einflußreiche Regierungskreise haben sich bisher erfolgreich dagegen gewehrt. Baumgartner hofft, sich jetzt durchsetzen zu können.