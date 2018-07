Inhalt Seite 1 — Locke des Stars in der Tüte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sind Teennager "eine Erfindung interessierter Wirtschaftskreise"? Wer die "Paten" der Clubs kennt — beispielsweise die Hut, die Kosmetik, die Miederindustrie —, wird ohne Bedenken mit ja antworten. Ein Beobachter schrieb sehr offen: "Mit Befriedigung stellt die Wirtschaft fest, daß die sieben Millionen deutschen Teenager täglich etwa 42 Millionen Mark ausgeben. Das würde einem Jahresumsatz von etwa 15 Milliarden DM entsprechen. Mit anderen Worten: Die Teenager der Bundesrepublik würden etwa für sich und ihre persönlichen Bedürfnisse ebensoviel ausgeben, wie das gesamte Volk der Bundesrepublik für Bekleidung oder für Alkohol und Tabak verbraucht. So erkennt man den Teenager als einen beachtlichen Wirtschaftsfaktor an, um den sich die Werbung bemühen muß.

Zu den Zahlen muß man allerdings feststellen, daß nicht etwa ein typischer Teenager Konsum gemeint sein kann. Schon bisher haben diese Jahrgänge nicht von der Luft gelebt und sind meist von ihren Eltern ernährt und gekleidet worden. Es zeigt sich aber heute, daß Teenager über bedeutend mehr eigene Mittel, über umfangreicheres Taschengeld, über eine beachtliche Lehrlingsvergütung, über einen beträchtlichen Jungarbeiterlohn verfügen, so daß es dieser Käuferschicht möglich ist, ganz bestimmte Waren und Artikel zu kaufen, für die sie sich besonders interessiert. Man spricht von einer typischen T eenagerkultur, oder bald sogar von einer Twen Zivilisation. Bevorzugt werden in erster Linie modische Kleidung und entsprechendes Schuh werk, Kosmetikartikel, Mopeds und schwere Motorräder; besonders typisch sind vielleicht die Kofferradios oder die Schallplatten, die vorwiegend von Jugendlichen und Heranwachsenden verlangt werden Die Zahl der Teenager Clubs in Deutschland läßt sich nicht feststellen. Es gibt noch keinen Bundes Teenager Dachverband, der konkrete Zahlen mitteilen könnte. Außerdem haben nicht alle die erstaunliche, mehr als dreijährige Lebensdauer von "Ihre Freundin — Teenager Club Siebzehn". Sie werden heute gegründet und sind morgen schon tot. Aber allein 535 Starclubs stehen in einem Verzeichnis, das eine Film Zeitschrift veröffentlicht hat. Danach können sich 167 — meist deutsche — Filmstars rühmen, von einem Club verehrt zu werden: Caterina Valente kann auf die stattliche Zahl von 49 bundesrepublikanischen Clubs herabschauen, Freddy Quinn nennt 31 sein eigen, und selbst Peter Kraus bringt es auf 25. Die internationale Spitzenklasse kann sich anscheinend nicht des organisierten Wohlwollens erfreuen: Marion Brando, Burt Lancaster, Jean Marais und Maria Schell haben je nur einen Club, Gerard Philipe oder Audrey Hepburn haben anscheinend nie dieses Glück genossen, womit sie diesbezüglich weit hinter Elvis Presley rangieren.

Dem Heftchen sind die Anschriften von 73 weiteren Star, Film, Schallplatten, Jazz- und Rock nRoll Clubs beigefügt, womit wir auf 608 kommen — überzeugt, daß das nur ein Bruchteil der bestehenden Gruppen und Grüppchen ist. Dem Heftchen ist ferner zu entnehmen, nach welchen juristischen und psychologischen Gesichtspunkten man einen solchen Club gründen kann und schließlich, welche Aufgabe er hat: "Ausgehend von der Begeisterung, die seine Mitglieder für den Film und den Star haben, werden sie versuchen, sich diese Begeisterung gegenseitig zu erhalten und ie anderen Filmfreunden mitzuteilen. Stars stehen nicht immer auf der Höhe ihres Ruhmes; das ist in vielen Fällen nicht abhängig von der Leistung. Selbstverständlich werden die Clubmitglieder die Filme besuchen, in denen ihr Star mitwirkt. Daß es dabei gut ist, nicht nur die Filme des eigenen Stars gesehen zu haben, sondern auch die anderer Darsteller, versteht sich am Rande Ja — und wenn man dann noch regelmäßig jene Film Zeitschrift liest, die den ganzen Rummel inszeniert, dann kann man wirklich clubgerecht mitreden.

Und noch eine wichtige Aufgabe hat so ein Club: "Eine der nach außen hin wichtigsten Aufgaben besteht in der Erfüllung von Autogramm- und Bilderwünschen. Man schreibt einen freundlichen Brief an seinen Star mit der Bitte, Autogramme zu geben. Dabei legt m a n Starpostkarten bei Die Postkarten sind natürlich bei jener Filmzeitschrift z beziehen. Bei Bestellung: "Am besten, man legt einen frankierten und mit der eigenen Adresse versehenen Briefumschlag bei " Sehn Sie, das ist ein Geschäft ,. Wenn man also einen solchen Club gründen will, muß man seinem Liebling schreiben. Wenn man einen Rex Gildo Club gründen will, bekommt man folgenden Brief: "Rex Gildo, München 15, Herzog HeinrichStraße 18 Meine lieben Freunde! Ich freue mich, daß Ihr die Absicht habt, einen Rex Gildo Club zu gründen und erteile Euch hiermit gern die Genehmigung. Drei besondere Genehmigungen, von denen Ihr je eine den Filmzeitschriften einsenden müßt, sind außerdem beigefügt. Allerdings habe ich auch eine Bedingung: Ich kann Euch erst als meinen Club anerkennen, wenn Ihr die Clubanschrift in mindestens zwei von den drei Filmzeitschriften veröffentlicht habt, also: solange Eure Anschrift nicht veröffentlicht ist, besteht der Club leider offiziell nicht.

Ich will Euch sagen, warum ich diese Bedingung stellen muß: Es sind schon Hunderte von Fans an mich herangetreten, die einen Rex GildoClub gründen wallten. Sobald ich die Erlaubnis dazu gab, war es damit auch schon aus, die sogenannten Clubs wurden niemals und nirgendwo veröffentlicht, sie taten nichts für mich, und ich konnte nichts für sie tun, denn ich hörte nie wieder etwas von ihnen.

als Anfang schicke ich Euch gleich ein paar Autogrammbilder und hoffe, daß ich Euch eine kleine Freude damit mache. Wenn Ihr neue und mehr Bilder von mir möchtet, schreibt auch an die Filmzeitschriften. Je mehr Anfragen kommen, desto mehr Bilder und Reportagen erscheinen auch. Ebenso ist es mit den Schallplatten. Je mehr Wünsche eingehen, um so mehr Platten kann ich aufnehmen. Wenn Ihr also an die Rundfunksender schreibt, daß Ihr neue Platten von mir hören wollt, dann kann ich auch viele prima Schallplatten aufnehmen und ich denke, daß ich Euch damit zum Ausgleich für Eure Mühe wieder eine- Freude machen kann. Wichtig sind vor allem Radio Luxemburg, Luxemburg, Postfach 323, die Sender Köln, Hamburg, RIAS Berlin, der Bayerische Rundfunk München, Stuttgart usw. Alle diese Sender haben sehr schöne Teenager Sendungen. Herzlichst Euer Rex 35 000 Mitglieder sollen diese Star Clubs haben. Genau weiß das niemand. Es gibt zwar schon drei bundesdeutsche Dachverbände, von denen jeder behauptet, der richtige Dachverband zu sein. Derweil himmeln die kleinen Mitglieder unten ihr Idol an — auf Postkarten, im Kino, an sogenannten Club- Abenden. Manchmal ist es auch ein Club Nachmittag, wie zum Beispiel in Köln, beim "Kai FischerKai Fischer, die rothaarige deutsche Nachwuchsschauspielerin, blickt mit halbgeöffneten Augen von der Wand. Stecknadeln halten Dutzende von Großphotos an der geblümten Tapete. Darunter sitzen um einen großen Tisch sechs junge Mädchen. Nicht älter als 15 und nicht jünger als 13, eher etwas brav bürgerlich als jugendlich verwegen. Sie tragen keine eng anliegenden Pullis und blue Jeans, sondern Rock und Bluse oder bequeme Wollpullover. An jeder Bluse und an jedem Pullover freilich prangt ein Abzeichen "KFC" stehtdarauf, "Kai FischerClub".

Am Tischende sitzt er, der Chef des Clubs.