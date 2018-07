DK-Hamburg

Der Hamburger Kaufmann Gerdts, fünfzig Jahre alt, erschoß am 29. August 1958 seine zweiundzwanzigjährige Ehefrau, die ihn verlassen hatte, und deren Mutter. Wegen Mordes und Totschlags wird ihm jetzt vor dem Schwurgericht des Landgerichts der Prozeß gemacht.

Der Fall Gerdts zieht das Publikum an wie der billigste Revolverfilm. Vor dem Gerichtssaal drängt man sich. Und tatsächlich: Die Leute kommen auf ihre Kosten. Zur Vorgeschichte:

Der Täter wird als uneheliches Kind geboren. Seine Mutter heiratet später einen Postbeamten namens Gerdts, der ihn adoptiert. Der junge Mann „will eigentlich Anwalt werden“, verläßt aber die Schule kurz vor dem Abitur und wird Banklehrling. Im Jahre 1928 verdient er monatlich dreißig Mark. „Ein Jahr lang habe ich morgens, mittags und abends Brot gegessen, trocken Brot“, teilt er jetzt dem Gericht mit. Da Gerdts es als Öl- und Finanzkaufmann zum vielfachen Millionär gebracht hat, läßt sich denken, wie oft er im Erfolgsrausch schon die rührende Geschichte vom einst gegessenen trockenen Brot erzählt hat.

Der reiche Kaufmann hatte begreifliche Anziehungskraft auf einfache junge Mädchen, die auch gern etwas anderes als trockenes Brot aßen, und denen die „Luxusvilla“ an der Alster gut gefiel. „Durch ein Gespräch mit dem Leiter meines Finanzamts war es mir gelungen, die gesamten Baukosten als Geschäftsausgaben abbuchen zu können.“

Der zwanzigjährigen Schuh Verkäuferin Gerda Holzmann erschien Gerdts’ Umgebung natürlich auch bedeutend angenehmer als das „Behelfsheim“ ihrer Eltern, eine Holzbude in der Kleingartenkolonie „Aufbau“ in Billwerder. Aber sie fand den auffallend kleinen, um siebenundzwanzig Jahre älteren Millionär doch nicht so anziehend, daß sie sich sofort bereit gefunden hätte, seinen Heiratsantrag anzunehmen. Eine Zeugin sagt vor Gericht: „Sie machte sich nichts aus ihm, Sie sagte zu mir: Er hat mir einen weißen Luxuswagen versprochen. Da werde ich ihn wohl heiraten. Ich kann mir dann ja immer noch einen Hausfreund anschaffen.“

Den „Luxuswagen“ – einen weißen MG mit roten Lederpolstern – bekam sie. Ein seidener Wimpel flatterte daran mit den Initialen GG und dem Namen ihres Pudels.