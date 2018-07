Dr. Boden, Vorstandsvorsitzender der AEG Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft, meinte auf einer Pressebesprechung, die Aktionäre hielten es für selbstverständlich, daß die Ergebnisse Jahr für Jahr besser würden. So sicher sei dies jedoch nicht. Sicherlich, auch die AEG hat an der allgemeinen Konjunktur partizipiert. Betrachtet man aber die zum 30. September 1959 aufgestellte Bilanz, dann kann von einer Expansion nicht die Rede sein. Die Bilanzsumme ist vielmehr mit 1,2 Mrd. DM gleichgeblieben. Das Anlagevermögen hat sich ebenfalls der Höhe nach nicht wesentlich verändert. Es wurden zwar 68 Mill. DM investiert, praktisch war dies aber nicht viel mehr, als die Abschreibungen gebracht haben. Im laufenden Jahr wird es auch nicht anders sein. Die Beteiligungen dagegen haben sich als Folge verschiedener Kapitalerhöhungen im 38 Mill. auf 266 Mill. DM erhöht. Ihre Erträge sind um gut 7 Mill. DM größer als im Jahr zuvor. Die Umsätze bei den Beteiligungsgesellschaften entwickelten sich besser als im Mutterunternehmen. Die Expansion beträgt bei den Beteiligungen 19 v.H., bei der AEG selbst nur knapp 5 v. H. An der Zunahme hatte die auf dem Gebiet der rasch wachsenden Nachrichtentechnik tätige Telefunken-GmbH wesentlichen Anteil. Sorge nacht der AEG, daß die Tendenzen der Kostensteigerung einerseits und der Druck auf die Preise andererseits weiter anhalten. Insgesamt ist das Preisniveau im letzten Jahr, auf den Umsatz gerechnet, etwa um 3 bis 4 v. H. gesunken. Dies und die auf der anderen Seite um etwa 3 bis 5 v. H. erhöhten Lohnkosten ließen sich im zurückliegenden Jahr durch Rationalisierungsgewinne ausgleichen. Sonst wäre das im großen und ganzen günstige Jahresergebnis nicht möglich gewesen. Die AEG hat der Erwartung Ausdruck gegeben, daß die Auswirkungen der ungünstigen Tendenzen sich auch 1960 in erträglichen Grenzen halten lassen. Übel ist allerdings, daß man bis jetzt nicht sieht, wo das Auseinanderklaffen der Preis-Kosten-Schere ein Ende finden wird. Nachgebende Preise sind im Ausland, vor allem bei den Anlagegütern, und im Inland bei den Haushaltsgeräten festzustellen. Bei den Haushaltsgeräten ist das die Folge gewisser Überkapazitäten. Mit Rationalisierungen hofft man zu Kostensenkungen zu gelangen, die am Ende allerdings in der Regel zu gewissen Kapazitätsausweitungen führen.

In den Entwicklungsländern ist der Wettbewerb zwischen den einzelnen Industrien scharf, was die Entwicklungsländer zu nutzen verstehen. Sie holen beste Konditionen für sich heraus. Andererseits zeigen sich jetzt aber auch gewisse Ansätze für eine Normalisierung, und zwar insofern, als im Anlagegeschäft überall eine wirklich langfristige Finanzierung durch Banken angestrebt wird. Das entlastet die Industrien, deren Aufgabe es nicht sein kann, durch Gewährung überlanger Zahlungsziele eine Finanzierung durchzuführen.

Dr. Boden wies bei seinen Ausführungen über das laufende Geschäftsjahr darauf hin, daß die AEG es in vieler Hinsicht schwerer habe als ihre vergleichbaren ausländischen Konkurrenten. Von ihrem heutigen Stammkapital ist der größte Teil neues Geld, das bis jetzt noch keine Reserven bilden konnte. Die meisten AEG-Fabriken wurden nach dem Kriege neu errichtet. Dabei ist der Prozeß des Wiederaufbaues noch nicht ganz abgeschlossen. Jedenfalls ist der letzte Reife-Zustand in der technischen Organisation noch nicht überall erreicht. All dies zusammen erklärt, weshalb die AEG im abgelaufenen Geschäftsjahr 1958/59, das im übrigen mit wesentlichen Teilen im Schatten einer Rezession stand, im Jahresendergebnis nicht besser abgeschnitten hat als im Jahr zuvor und daß es entsprechend bei einer Dividende von 12 v.H. bleiben muß. Es sei keinerlei Grund für irgend einen Pessimismus vorhanden, wenn die Ertragskurve nicht ständig steil nach oben steigt. Entscheidend sei letzten Endes bei der AEG, die in den Nachkriegsjahren aus einem Haufen von Trümmern eine neue kaufmännische und technische Organisation von Weltbedeutung aufbauen mußte, die Festigung der inneren Struktur. Hier aber sind wesentliche Fortschritte zu verzeichnen. Bei den sehr dynamischen Beteiligungsunternehmen macht dies im kommenden Jahr vielleicht erneut die Zuführung von Mitteln notwendig. In welcher Weise diese erfolgen wird, darüber vermochte Dr. Boden im Augenblick noch nichts zu sagen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet er eine Umsatzsteigerung um abermals 10 v.H. In 1958/59 machte der Umsatz 2,15 Mrd. DM aus. W. R.