Inhalt Seite 1 — Vom Test zur Charakter-Spionage Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Arbeiter und Angestellte wird heute nicht mehr allein nach seiner Leistung im engeren Sinne beurteilt, sondern auch mehr und mehr – nach seinen Persönlichkeitswerten. In den Stellenangeboten häufen sich Formulierungen, wie Zuverlässigkeit, Ideenreichtum, Initiative, Charakterfestigkeit, Kontaktfreudigkeit, und sehr oft wird auch die Fähigkeit der Menschenführung gefordert. Das gilt nicht nur für leitende Stellungen, sondern auch für Arbeitsplätze mittlerer und oft sogar untergeordneter Art. So ist es durchaus verständlich, daß sich die Wirtschaft neuartiger Hilfsmittel bedient, um diese Eigenschaften bei neuen Mitarbeitern möglichst sicher zu prüfen.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Graphologie. Die Kunst, aus der Handschrift eines Menschen seinen Charakter und seine Sonderheiten ermitteln zu können, ist bereits zu einer Art Wissenschaft geworden. Gewiß wird immer noch bezweifelt, ob es möglich sei, aus der Handschrift Charakterbilder zuverlässig zu gewinnen. Aber in großen Zügen kann man damit sicher einen Einblick in die Persönlichkeit des Mitmenschen bekommen.

Der handgeschriebene Lebenslauf war für Bewerbungen schon immer üblich. Ging es dabei früher mehr um die Schönschriftprobe, so bedeuten Handschreiben heute überwiegend Testunterlagen für graphologische Gutachten. Die meisten Unternehmen haben entweder Schriftsachverständige Sachbearbeiter in der Personalabteilung oder beschäftigen Vertrags-Graphologen. Diese Charakter-Analysen kann man nicht ohne weiteres als unzulässig bezeichnen. So können zum Beispiel anomale Neigungen eines Menschen, wie Hemmungslosigkeit auf sexuellem Gebiet oder Neigung zum Selbstbetrug, durchaus von großer Bedeutung sein, wenn es gilt, einen Vertrauensposten zu besetzen, der gerade in dieser Hinsicht große Zuverlässigkeit erfordert.

Zweifellos wird aber durch eine solche Prüfung der Persönlichkeit die Intimsphäre des Menschen stark berührt. Daraus ergibt sich die Frage, wieweit durch solche (ohne Befragen und Wissen des Bewerbers angestellten) graphologischen Gutachten das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen geschmälert oder gar verletzt wird. Die Ansichten über die rechtliche Beurteilung solcher Fälle gehen erheblich auseinander.

Allgemein kann man dazu wohl nur sagen, daß solche Beschränkungen des Persönlichkeitsrechts zulässig sind, zumal sie dem Schutz der Umwelt dienen können. Wer in ein Unternehmen eintreten will, muß eben die geforderten Gemeinschaftslasten übernehmen, also auch persönliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Schließlich erwartet ja auch jeder Stellenbewerber, daß er in einen Kreis anständiger Mitarbeiter gelangt. Dann muß er sich es aber auch gefallen lassen, daß er selbst mit Hilfe graphologischer Tests auf seine menschliche Eignung hin überprüft wird. Wer sich gegen solche Mittel der Auswahl Verwahrer. will, muß das mindestens ausdrücklich erklären. Die Erfolgsaussichten für seine Bewerbung werden dadurch sicher nicht vergrößert werden.

Bei diesem allgemeinen Urteil hat es aber nicht sein Bewenden. Es kommt darauf an, wie Persönlichkeits-Tests verwendet werden. Allen Mitgliedern der Personalabteilungen ist zur Pflicht zu machen, solche Vorgänge als Betriebsgeheimnis zu wahren und alle Personalunterlagen entsprechend sicher zu verwahren. Eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist gegeben, wenn über diese vertrauenswürdigen Dinge gesprochen wird.

Werden diese Schutzrechte des Bewerbers schuldhaft verletzt, besteht eine Schadensersatzpflicht. Dabei kommt es nicht nur auf den materiellen Schaden an. Es kann auch Ersatz für ideelle Schäden verlangt werden. In diesem Rahmen haben die allgemeinen Rechtsgrundsätze von Treu und Glauben besondere Bedeutung.